지석진도 출격…올여름 웃음 사냥은 ‘부코페’와 함께

제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF)이 올여름 웃음 사냥에 나선다.

2013년 시작된 아시아 최초이자 최대 규모의 코미디 페스티벌 ‘부산국제코미디페스티벌’(‘부코페’)가 올해로 14번째 생일을 맞는다.

다음달 21일부터 30일까지 열리는 제14회 부코페는 열흘간 부산 곳곳에 웃음을 전파할 예정이다. 현재 NOL 인터파크를 통해 티켓 예매가 가능하다.

올해 ‘부코페’에는 대한민국 코미디를 대표하는 전설적인 개그맨들과 다양한 플랫폼을 통해 두각을 나타내고 있는 코미디 신예들, 세계를 사로잡은 글로벌 아티스트들이 총출동한다.

20일 공개된 공식 포스터 속 무대로 향하는 ‘부코페’ 캐릭터 퍼니(등대), 버디(갈매기)의 뒷모습은 공연 직전 백스테이지의 진지한 분위기를 고스란히 전한다. 포스터 한 장만으로도 무대를 준비하는 코미디언들의 설렘과 긴장, 뜨거운 에너지가 묻어난다.

BICF의 ‘I’ 부분을 공연장 무대 입구로 표현한 디테일 역시 눈을 사로잡는다. 무대로부터 새어 들어오는 빛은 퍼니와 버니를 비추며 ‘14’라는 그림자를 만들어낸다. 이는 ‘부코페’가 14년 동안 이어온 축제의 여정을 보여주며 코미디가 지닌 진정한 가치와 ‘문화 향유’라는 페스티벌의 의미를 자연스럽게 전달했다.

한편 ‘부코페’는 오는 8월 21일 벡스코 오디토리움에서의 개막공연을 시작으로 부산 전역에 유쾌한 에너지를 전달한다. ‘토크의 신’ 지석진이 사회를 맡은 이번 개막공연에는 대한민국의 웃음을 책임지는 개그맨들과 세계적인 인기를 자랑하는 해외 코미디언들이 참석해 자리를 빛낸다. 대세 밴드 QWER의 축하 공연도 준비되어 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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