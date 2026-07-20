‘스토브리그·모범택시’ 다 깼다…‘김부장’, 미친 흥행 질주 어디까지 가나

SBS 금토드라마 '김부장'이 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 2026년 최고 화제작으로 흥행 가도를 달리고 있다.

종합 엔터테인먼트 기업 판타지오는 자사가 제작한 드라마 '김부장'이 수치상으로 압도적인 성과를 내며 콘텐츠 제작 경쟁력을 입증하고 있다고 20일 밝혔다.

지난 18일 방송된 '김부장' 8회는 닐슨코리아 집계 기준 전국 시청률 23.1%, 수도권 시청률 23.6%를 기록했다. 순간 최고 시청률은 26.2%까지 치솟으며 다시 한번 자체 최고 기록을 고쳐 썼다. 이로써 '김부장'은 2026년 방영된 미니시리즈 중 독보적인 1위 자리를 공고히 했다.

특히 지난 17일 방송된 7회는 수도권 시청률 22.6%를 기록하며 SBS의 대표 흥행작인 '스토브리그', '펜트하우스 2', '모범택시 2'의 동회차(7회) 시청률을 모두 상회했다. 긴장감 높은 전개와 엔딩 연출이 화제성을 모으면서 종영까지 단 2회를 남겨둔 시점까지 상승세를 이어가고 있다.

업계에서는 이번 흥행을 두고 우수한 원작 IP를 발굴해 완성도 높은 영상물로 구현해 낸 판타지오의 기획 및 제작 역량이 반영된 결과로 평가하고 있다. 매니지먼트 사업을 기반으로 성장해 온 판타지오는 자체 IP 발굴과 제작 투자를 확대하며 사업 영역을 넓히는 중이다.

남궁견 판타지오 회장은 "'김부장'의 성과는 판타지오의 콘텐츠 기획과 제작 역량이 시장에서 인정받은 결과"라며 "앞으로도 다양한 장르의 자체 IP를 발굴하고 완성도 높은 콘텐츠를 통해 글로벌 시장을 겨냥한 작품을 선보이겠다"고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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