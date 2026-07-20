피사체에서 작가로…모델 이혜승, 첫 사진전 ‘3D 웹 갤러리’ 개방

모델 이혜승의 첫 사진전이자 사진작가 ‘하이선(HA ESUN)’의 개인전 <문 밖의 나(THE SELF OUTSIDE THE DOOR)>가 20일 3D 온라인 전시관으로 새롭게 공개됐다.

이번 온라인 전시는 지난 5월 서울 서촌 갤러리 ‘어피스어피스(a.p.a.p.)’에서 열린 오프라인 전시를 바탕으로 제작됐다. 피사체로 활동해 온 모델 이혜승이 주체적인 작가 ‘하이선’으로서 셔터를 누른 첫 전시로 주목받은 바 있다. 짧은 전시 기간으로 현장을 찾지 못한 관객들을 위해 소속사 앨컴퍼니와 3D 공간 기술 스튜디오 스테이지앨이 협업해 웹 갤러리를 구축했다.

이번 온라인 전시는 단순 나열 방식에서 벗어나 실제 전시장의 벽면 구성, 작품 배치, 관람 동선을 3D로 재현한 것이 특징이다. 관람객은 PC 마우스·키보드나 모바일 터치 조작을 통해 실제 전시장을 이동하듯 47점의 작품을 감상할 수 있으며, 각 작품의 디테일도 확대해 세밀하게 살필 수 있다.

작품 클릭 시 관람객의 주관적 감상을 위해 촬영 장소와 시기만 간결하게 표기했다. 이와 함께 작가 하이선이 직접 녹음한 국·영문 서문 음성 가이드를 지원해 시각적 감상 외에도 작품 철학에 대한 이해를 돕는다.

전시관 내에는 'SHOP' 메뉴가 연동되어 전시작의 아카이브 프린트와 8종 포스트카드 세트를 즉시 구매할 수 있는 시스템을 갖췄다.

하이선 작가는 “전시장의 문이 닫히며 끝났다고 생각했던 이야기가 새로운 공간에서 다시 시작되어 흥미롭다”며 “물리적 거리로 서촌을 찾지 못했던 분들이 각자의 자리에서 ‘문 밖에 서 있는 또 다른 자신’을 만나보시길 바란다”고 전했다.

앨컴퍼니 관계자는 “오프라인 전시의 감도를 유지하면서 하이선 작가의 시선이 국내를 넘어 해외 관객에게도 닿을 수 있는 창구가 되길 기대한다”고 밝혔다.

한편, <문 밖의 나> 3D 온라인 전시는 별도의 앱 설치 없이 웹 브라우저 접속을 통해 무료로 관람할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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