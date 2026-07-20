‘하시4’ 김지영, 드디어 엄마 됐다…“곱슬머리 너무 귀엽다” [스타★샷]

사진 = 김지영 SNS 계정

‘하트시그널4’ 출신 김지영이 건강한 첫딸을 출산했다.

김지영은 20일 자신의 SNS를 통해 “곱슬머리가 너무 귀엽다. 오전에 포비 잘 낳았어요. 정말 모두의 응원 덕분이에요. 그럼 저는 일단 도치맘이 되러... 총총”이라는 글과 함께 사진을 공개하며 득녀 소식을 전했다.

사진 = 김지영 SNS 계정

공개된 사진에는 이날 오전 11시 31분 태어난 신생아의 모습이 담겼다. 풍성한 곱슬머리가 눈길을 끌었으며, 건강한 모습으로 보는 이들의 미소를 자아냈다.

앞서 김지영은 지난 19일 유튜브를 통해 “최소 두 달 동안 포비가 태어나고 함께 적응하는 시간을 가져보면 어떨까 한다”며 “포비와 온전히 교감하고 집중하는 시간을 가져보고 싶다”고 밝힌 바 있다.

한편 김지영은 지난 2월 독서모임 플랫폼 창업자 윤수영 대표와 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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