키키와 함께, 특별한 여름을

그룹 키키(KiiiKiii)가 새콤달콤한 여름을 맞이한다.

지난 19일 키키는 공식 SNS를 통해 전용 웹사이트 업데이트 소식을 전하며 신보 '와이키키(WhyKiiiKiii)' 컴백 티징 콘텐츠의 시작을 알렸다. 이와 함께 공개된 사진에는 여름 휴가가 떠오르는 공간에 키키의 로고나 신보와 관련된 키워드가 녹여져 있어 가상 세계에 현실감을 높인다.

특히 웹사이트 링크와 함께 '왜 키키인가? 답을 찾아보세요(WhyKiiiKiii? Discover the Answer)', '최고의 가이드들이 큐레이션한 6개의 여름을 경험해 보세요(Experience 6 summers, curated by the best guides)' 등의 메시지를 공개, 신보 콘셉트에 대한 힌트를 웹사이트에서 직접 찾아보도록 유도하는 색다른 구성으로 재미를 더했다.

웹사이트에 접속하면 여행사 사이트 형식으로 꾸며진 페이지가 등장한다. '와이키키' 패키지 투어 스케줄을 중심으로 6개의 시간대와 테마가 공개됐으며, '와이키콘 출몰구역에서는 막 찍어도 인생샷', '새콤달콤한 진실은 언제나 편의점에서 드러나는 법...' 등 의미심장하면서도 엉뚱하고 유쾌한 문구들이 각 스케줄을 소개하고 있다.

투어 가이드로 소개된 멤버들의 모습도 눈길을 끈다. 멤버들은 각기 다른 테마와 타이틀을 바탕으로 과거의 뷰티 및 휴대폰 광고, 일러스트, 하이틴 영화와 잡지 등을 연상시키는 다양한 레트로 무드의 콘셉트를 전개, 키키만의 자유롭고 발랄한 청춘에 Y2K 감성을 더한다.

'와이키키' 투어의 지도가 공개된 가운데, 6개의 목적지가 과연 신보의 트랙리스트를 의미하는 것일지 궁금증을 자아냈고, 이번 앨범의 다채로움을 짐작게 하는 동시에 앞으로 공개될 티징 콘텐츠에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

뿐만 아니라, 웹사이트에서는 직접 투어 신청도 가능하다. 이름과 출발지, 날짜 등을 입력하고 티켓 타입을 선택해 제출하면 목적지가 '와이키키'인 탑승권이 발급되는 시스템으로, 단순한 티징 콘텐츠를 넘어 팬들이 이번 컴백에 직접 참여하는 듯한 몰입감을 선사한다. 컴백의 시작을 함께하는 특별한 경험을 통해 재미와 기대감을 극대화한 가운데, 키키가 앞으로 해당 웹사이트를 어떻게 활용해 이번 신보를 풀어낼지에도 관심이 쏠린다.

이처럼 키키는 데뷔 때부터 전개해 온 '키키표' 웹사이트를 통해 이번에는 '와이키키' 패키지 투어 콘셉트를 선보이며 팬들과 리스너들이 자연스럽게 컴백 프로모션에 참여할 수 있도록 만들었다. 색다른 콘텐츠로 컴백의 강렬한 신호탄을 쏘아 올린 것은 물론, 다시 한번 독보적인 비주얼 크리에이티브를 입증한 만큼 어떤 음악과 콘텐츠로 새로운 놀라움을 선사할지 귀추가 주목된다.

키키의 신보는 다음달 10일 발매된다. 이번 컴백은 지난 1월 발매한 미니 2집 '델룰루 팩(Delulu Pack)' 이후 약 7개월 만이다.

신보는 '왜 키키인가'라는 질문을 가장 키키다운 방식으로 풀어낸다. 공식 SNS와 웹사이트를 통해 다양한 컴백 프로모션을 전개하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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