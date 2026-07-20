그룹 라이즈(RIIZE)가 데뷔 3주년을 맞아 대규모 팬미팅으로 팬들을 만난다.

라이즈는 오는 9월 12일과 13일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 3주년 기념 팬미팅 ‘Ch. RIIZE : ON AIR’(채널 라이즈 : 온 에어)를 개최한다. 이번 팬미팅은 시야 제약 없는 360도 전체 개방 형태로 진행되며, 현장을 찾지 못하는 글로벌 팬들을 위해 비욘드 라이브(Beyond LIVE) 및 위버스(Weverse)를 통해서도 생중계된다.

이번 팬미팅은 라이즈와 공식 팬클럽 브리즈(BRIIZE)를 연결하는 방송 채널을 콘셉트로 기획됐다. 시시각각 새로운 프로그램이 송출되듯 다채로운 코너들로 구성되어 몰입감을 높일 예정이다.

특히 지난 5월 데뷔 1000일 기념 팬 파티 ‘RIIZE OFFICE’ 당시 진행되었던 멤버들의 2:2:2 경쟁 PT가 이번 기획의 바탕이 됐다. 우승 팀의 아이디어가 실제 코너 곳곳에 반영되어 이전과 다른 색다른 재미를 예고하고 있다.

팬미팅 티켓 예매는 NOL을 통해 진행된다. 팬클럽 브리즈 멤버십 회원을 대상으로 오는 7월 27일 국내 선예매, 28일 글로벌 선예매가 진행되며, 일반 예매는 7월 29일 순차적으로 오픈된다.

한편, 라이즈는 지난 6월 15일 발매한 미니앨범 ‘II’(투)를 통해 통산 4번째 밀리언셀러를 달성하며 음원·음반 차트에서 강력한 상승세를 입증했다.

일본 오리콘 위클리 차트(7월 6~12일 집계)에서 앨범·해외 앨범·합산 앨범 랭킹 등 3개 부문 1위를 싹쓸이했으며, 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 주간 1위, 6월 써클 월간 앨범 차트 1위, 멜론 글로벌 K-차트 일간 1위 및 HOT100 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 6개 지역 1위를 차지하는 등 국내외 주요 음원 및 음반 차트 정상을 석권했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]