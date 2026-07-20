유한킴벌리 포레스트, ‘포레스트 서울’ 리브랜딩

이미지=포레스트 서울

유한킴벌리의 고효능 클린뷰티 브랜드 포레스트가 '포레스트 서울(FOREST SEOUL)'로 브랜드를 리브랜딩하고 글로벌 K-클린뷰티 시장 공략에 나섰다고 20일 밝혔다.

이번 리브랜딩은 브랜드 정체성을 재정립하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위한 전략의 일환이다. 브랜드명인 '포레스트 서울'은 숲이 가진 생명력과 서울의 역동적인 이미지를 결합해 고효능 스킨케어 브랜드의 방향성을 담았다.

브랜드 리뉴얼에 맞춰 BI(브랜드 아이덴티티)와 제품 패키지도 새롭게 개편했다. 기존의 자연 친화적 이미지를 유지하면서도 현대적인 디자인을 적용해 브랜드 이미지를 강화했으며 고효능 K-클린뷰티 브랜드로서의 정체성을 반영했다.

유한킴벌리는 리브랜딩과 함께 소비자 접점 확대를 위한 브랜드 캠페인도 전개한다. 메이크업 경연 프로그램 우승자인 글로벌 메이크업 아티스트 민킴(MIN KIM)을 브랜드 페르소나로 선정하고 '금손 HERO' 캠페인을 통해 대표 제품을 소개할 계획이다.

브랜드에 따르면 대표 제품인 '히알 피톤시카 세럼'은 8중 히알루론산과 피톤 리페어 시카 콤플렉스를 적용한 제품이다. 브랜드에 따르면 특허받은 피톤 리페어 시카 리포솜 기술을 적용해 피부 보습과 피부결 개선을 돕도록 설계됐다. 해당 제품은 올리브영 판매 랭킹과 화해 어워즈에서 성과를 기록한 바 있다.

'귤타민 나이아신 잡티 캡슐세럼'은 나이아신아마이드와 귤타민비타토닝콤플렉스를 함유한 미백 기능성 제품으로, 브랜드는 잡티 개선과 피부 노화 지수 개선에 도움을 줄 수 있다고 브랜드 측은 설명했다.

함께 선보이는 '비건 에센스 수분 선크림'은 자외선 차단과 수분 케어를 동시에 지원하는 제품이다. 저자극 비건 포뮬러를 적용했으며 메이크업 베이스의 밀착력을 높이는 제품으로 출시됐다. 해당 제품은 올리브영 선케어 판매 랭킹 1위를 기록한 바 있다.

유한킴벌리는 이번 리브랜딩을 계기로 브랜드 포트폴리오를 확대하고 글로벌 시장 공략을 강화한다는 방침이다. 이를 위해 대표 제품 중심의 '금손 HERO' 캠페인을 운영하고 브랜드 인지도를 높여 글로벌 K-클린뷰티 브랜드로서의 입지를 확대해 나갈 계획이다.

포레스트 서울은 리브랜딩을 기념해 7월 네이버 브랜드 스토어에서 민킴 PICK 기획전을 진행할 예정이다. 제품은 올리브영 오프라인 매장과 온라인몰, 네이버 포레스트 서울 스토어, 쿠팡 등에서 판매된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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