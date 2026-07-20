“데미지 크게 주자” 이특 과감한 전략에 김요한 반응이…“악하잖아요”

사진= ENA, TEO 제공

ENA 신규 예능프로그램 ‘왕자와 거지’가 첫 예고 영상을 공개하며 본방송 카운트다운에 들어갔다.

오는 27일 첫 방송되는 ‘왕자와 거지’(연출 이태경, 작가 조미현, 제작 TEO)는 이집트를 배경으로 6인의 아이돌이 ‘왕자’의 자리를 놓고 펼치는 6박 7일간의 게임 여행 버라이어티다. 슈퍼주니어 이특·신동, 던, 위아이 김요한, NCT 쟈니·지성이 출연한다.

공개된 1회 예고 영상은 이집트 카이로의 피라미드와 스핑크스를 배경으로 한 출연진의 모습으로 시작된다. 맏형 이특은 “위압감이라고 해야 할까요? 저는 솔직히 소름이 돋았어요”라며 현장 스케일에 대한 소회를 밝혔다.

이어 첫 번째 미션인 ‘첫 번째 왕자가 되어라’가 주어지며 본격적인 신분 경쟁의 시작을 알렸다. 출연진은 왕자 자리를 차지하기 위해 치열한 심리전을 벌였다.

특히 “데미지를 한 번에 크게 주자”는 이특의 전략에 김요한이 “악하잖아요”라고 맞받아치는 등 반전 구도를 예고했다. 여기에 ‘수단과 방법을 가리지 마라’, ‘사력을 다한 자가 왕자가 될 것이니’라는 문구가 더해져 승자독식 구조의 긴장감을 더했다.

영상 후반부에는 “우리 큰일 났다”, “이건 무조건 이겨야 해”, “왕자(숙소)에서 자고 싶어” 등 출연진의 절박한 반응과 함께 희비가 교차하는 장면이 담겨 첫 회 결과에 대한 호기심을 자극한다.

한편 ENA ‘왕자와 거지’는 오는 27일 밤 11시 15분 첫 방송되며 글로벌 OTT 디즈니+를 통해서도 동시 공개된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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