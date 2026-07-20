마사이 코지 회장, ‘아이콘·메이딘 소속’ 143엔터 회장 취임

143엔터테인먼트 회장직을 맡은 마사이 코지 회장. 소속사 제공

크리에이티브팜의 마사이 코지 회장이 그룹 아이콘과 메이딘의 소속사 143엔터테인먼트 회장으로 취임했다.

20일 143엔터테인먼트 측은 “마사이 코지 회장과 전략적 투자 협약(MOU)을 체결했다”며 “아티스트 IP 확대를 중심으로 한 중장기 성장 전략을 본격적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.

마사이 코지 회장은 일본 재일교포 출신 기업인으로 엔터테인먼트 IP 투자 회사 마사이홀딩스 주식회사(MASAI Holdings)를 운영하는 크리에이티브팜을 이끌고 있다. 국내에서는 신한은행의 대주주로 알려져 있다. 143엔터에 따르면 마사이 코지 회장은 부동산 및 투자를 기반으로 한 다양한 사업을 전개하며 엔터테인먼트 산업에도 지속적으로 투자를 넓히고 있다.

취임과 관련해 마사이 코지 회장은 “143엔터테인먼트가 보유한 콘텐츠 경쟁력과 성장 가능성을 높이 평가했다”며 “책임 있는 투자와 안정적인 지원을 통해 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 힘을 보태겠다”고 전했다.

현재 143엔터테인먼트는 그룹 아이콘(iKON)과 메이딘(MADEIN)을 대표 아티스트로 보유하고 있다. 협약과 더불어 143엔터테인먼트는 신인 보이그룹과 걸그룹을 순차적으로 론칭할 계획이다. 나아가 FA(자유계약) 시장의 대형 아티스트 IP 확보에도 적극 나설 전망이다.

이번 투자 협약을 통해 143엔터테인먼트의 안정적 자본 유치에 청신호가 켜졌다. 143엔터테인먼트 측은 “이번 협약을 통해 경영 안정성은 물론, 투자 유치 경쟁력을 높일 것”이라며 “경쟁력 있는 아티스트 영입을 통해 포트폴리오를 확대하고자 하며, 음악과 공연, 매니지먼트, 콘텐츠 사업 전반의 시너지를 극대화해 종합 엔터테인먼트 기업으로의 도약을 본격화하겠다”는 청사진을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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