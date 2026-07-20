“해변의 서퍼퀸”…레드벨벳 조이, 크롭탑+로우라이즈로 뽐낸 ‘탄탄 복근’ [스타★샷]

조이가 청량한 패션으로 레드벨벳의 컴백을 알렸다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet) 멤버 조이가 독보적인 청량함을 발산하며 컴백 열기를 더했다.

20일 조이는 자신의 인스타그램을 통해 “Big Wave”라는 글과 함께 해변을 배경으로 한 여러 장의 사진을 공개했다.

조이가 청량한 패션으로 레드벨벳의 컴백을 알렸다. 출처=조이 SNS

공개된 사진 속 조이는 여름 해변과 어우러지는 감각적인 레트로 서퍼 룩을 선보였다. 밝고 화사한 옐로우 컬러의 크롭 민소매 탑에 비비드한 꽃무늬 자수 포인트로 귀여우면서도 빈티지한 감성을 살렸다. 상의의 바인딩 라인과 딥 블루 컬러의 트랙 숏츠는 스포티한 매력을 더했으며, 숏츠 옆선의 화이트 스트라이프와 숫자 패치는 클래식한 느낌을 배가시켰다.

특히 로우라이즈 스타일링으로 시원한 해변 분위기를 극대화한 조이는 볼드한 컬러 비즈 팔찌를 포인트로 매치해 위트 있는 여름 패션을 완성했다.

한편 조이가 속한 그룹 레드벨벳은 오는 8월 3일 새 미니앨범 ‘Velvet Summer’를 발매하고 본격적인 활동에 나설 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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