[문화가 법이 될 때] K-콘텐츠, 입법 패러다임을 바꾼다

사진 설명=참교육 스틸컷

#넷플릭스 시리즈 참교육 방영 직후 교권보호 국회 토론회 소식을 접한 교육계 관계자 이모 씨는 정치권이 움직이는 빠른 속도에 깜짝 놀랐다. 이전에는 교권 침해나 소년범죄 이슈가 터져도 실제 입법이나 공청회로 이어지기까지 수년의 조율 과정을 거쳐야 했지만, 지금은 드라마 에피소드가 방영되자마자 정치권이 즉각 대안 마련에 나서고 있기 때문이다. 이 씨는 “콘텐츠 속 가상의 기구였던 교권보호국 신설이나 사교육 문항거래 금지 법안이 이렇게 빨리 공론화될 줄은 몰랐다”며 “사람들의 분노와 여론이 복잡하고 느렸던 국회의 일 처리 과정을 단숨에 앞당긴 것 같다”고 말했다. 실제로 안민석 경기도교육감은 지난 13일 교욱감 직속 교권보호단 설치를 승인했다.

콘텐츠가 불러낸 공감과 분노가 법 개정 요구로 번지고 있다. 작품과 연예인의 개인사가 사회 문제를 수면 위로 끌어올리며 입법 논의를 재촉하고 있다.

과거에도 문화는 사회를 바꿨다. 사회적 약자와 범죄 피해자를 다룬 영화는 묻혀 있던 사건을 세상 밖으로 끌어냈다. 유명인의 죽음은 현행법의 빈틈을 드러내기도 했다. 다만 법 개정까지 가는 길은 지금보다 길었다. 피해자의 증언이 시민단체와 언론을 거쳐 공론화되고, 토론회와 서명운동이 이어진 뒤에야 정치권이 움직였다.

지금은 이 과정이 크게 줄었다. OTT를 통해 작품이 전 세계에 동시에 공개되고 주요 장면은 포털과 유튜브, 숏폼 플랫폼으로 빠르게 퍼진다. 시청자는 거의 같은 시간에 같은 장면을 보고 같은 문제에 분노한다. 지역과 집단별로 흩어졌던 문제의식이 디지털 공간에서 한번에 모인다. 대중이 작품을 받아들이는 방식도 달라졌다. 등장인물의 선악을 따지는 데 그치지 않는다. “왜 피해자가 입증해야 하나”, “공소시효는 왜 끝났나”, “양육하지 않은 부모에게도 상속권을 줘야 하나”라며 현행법의 빈틈을 따져 묻는다.

이러한 문제의식을 행동으로 옮기는 중심에는 팬덤이 있다. 오늘날 팬덤은 음반과 작품을 소비하는 데 머물지 않는다. 성명문을 내고 사건 자료와 법률 조항을 정리해 퍼뜨린다. 지지하는 인물이 부당한 피해를 봤다고 판단하면 소속사와 방송사를 넘어 수사기관과 국회에도 답을 요구한다. 문화 소비 공동체가 여론을 조직하고 정치권을 압박하는 주체로 나선 것이다.

연예인의 개인사도 법의 빈틈을 드러낸다. 익숙한 인물의 죽음이나 피해는 그와 연관된 음주운전, 상속과 의료분쟁, 스토킹, 악성 댓글, 아동 보호 문제 등을 사회적 의제로 부각시킨다. 멀게만 느껴졌던 문제 앞에 익숙한 연예인의 이름이 달리면 제도 개선을 요구하는 목소리도 커진다.

안민석 경기도교육감이 지난달 25일 국회토론회에서 교권회복방안을 발표하고 있다.

정치권의 대응도 빨라졌다. 사건이나 작품이 화제가 되면 관련 법률을 검토하고 묵혀 있던 법안을 다시 꺼낸다. 의원실이 입법 검토나 발의를 예고하기까지 며칠도 걸리지 않는다. 작품 공개와 보도, 온라인 여론, 청원, 정치권 대응이 쉼 없이 이어진다.

다만 공론화의 속도가 곧 입법의 속도는 아니다. 청원이 성립하고 법안이 발의돼도 상임위원회 심사와 본회의 의결을 거쳐야 한다. 여론이 뜨거울 때 쏟아진 법안도 관심이 식으면 장기간 계류되거나 국회 임기 만료와 함께 폐기된다. 작품의 해법을 현실에 그대로 옮기는 데도 신중해야 한다. 극 중에서는 가해자와 피해자가 분명하고 통쾌한 응징이 결말을 대신한다. 그러나 현실의 법은 증거와 절차, 기본권, 피해자 보호와 집행 가능성까지 살펴야 한다. 충분한 논의 없이 처벌만 강화하면 예방과 지원은 빠진 채 ‘감정 입법’에 머물 수 있다.

문화는 더 이상 시대를 비추는 데 머물지 않는다. 법이 놓친 문제를 먼저 드러내고 흩어진 피해자의 목소리를 공론장으로 끌어낸다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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