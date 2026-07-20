‘공감세포’ 한철우, 감초 역할 톡톡…명품 조연 존재감

‘공감세포’ 배우 한철우가 감초 역할을 톡톡히 해내고 있다.

한철우는 최근 방송 중인 라이프타임 토일드라마 ‘공감세포’에서 이동명 감독 역을 맡아 극 전개에 재미를 긴장감을 더했다. 현실감 있는 연기가 더해져 작품에 활력을 불어넣었다는 평가다.

‘공감세포’는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.

극중 드라마 ‘신의 계절’의 이동명 감독 역을 맡은 한철우는 갑질 사건으로 추락한 유지안에게 적대감을 드러내는 인물이다. 이후 달라진 모습을 지켜보며 점차 태도가 변화하는 인물을 섬세하게 연기했다. 극의 흐름에 자연스럽게 녹아든 연기로 감초 역할을 해냈다.

영화 ‘아저씨’, ‘악마를 보았다’, ‘화이: 괴물을 삼킨 아이’, ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들의 전성시대’, ‘국제시장’, ‘꾼’, ‘해빙’, ‘안시성’, ‘암수살인’, ‘모가디슈’와 드라마 ‘보이스’, ‘시크릿 마더’ 등 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 한철우는 최근 다을엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 하반기 새 작품 활동에 박차를 가하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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