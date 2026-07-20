“다시 만날 그날까지” 넥스지, 5개국 글로벌 쇼케이스 성료

그룹 넥스지(NEXZ)가 국내외 5개 도시를 누빈 글로벌 쇼케이스 이벤트를 성황리 마쳤다.

넥스지는 지난 4월 서울을 시작으로 타이베이, 홍콩, 방콕을 거쳐 지난 12일 싱가포르까지 총 5개 도시에서 글로벌 쇼케이스 이벤트 '넥스지 글로벌 쇼케이스 이벤트 ‘음츠크 : 낫 티피컬(Mmchk : Not Typical)‘을 개최했다.

넥스지는 미니 콘서트를 방불케 하는 풍성한 세트리스트와 'Mmchk' 앨범 소개를 비롯한 토크 코너, 화제의 안무 챌린지 등으로 팬들의 함성을 이끌었다. 'Ride the Vibe'(라이드 더 바이브)부터 'Mmchk'까지 역대 타이틀곡을 비롯해 일곱 멤버의 보컬 실력, 카리스마와 사랑스러움을 넘나드는 매력을 모두 만날 수 있는 수록곡 무대를 선보였다.

특히 방콕과 싱가포르에서는 객석의 열띤 반응에 힙입어 6월 발매한 일본 세 번째 EP 앨범 타이틀곡 'Hellmate'(헬메이트)와 수록곡 'Hands up, Yo!'(핸즈 업, 요!)를 앙코르의 앙코르로 선사하기도 했다. 멤버들은 매 공연마다 현지 언어로 소통하며 팬들을 감동시켰다.

글로벌 쇼케이스 이벤트 마지막 도시인 싱가포르 공연을 마무리하며 멤버들은 "넥스티(팬덤명) 덕분에 정말 행복하고 즐거운 시간이었어요. 여러 지역에서 팬분들이 와주셨는데 저희의 노래로 하나가 되는 게 느껴졌어요. 퍼포먼스와 무대를 통해 여러분을 만난 게 꿈만 같아요. 곧 다시 만날 수 있도록 저희 넥스지 더 열심히 하겠습니다. 감사합니다"라고 진심을 전했다.

이번 공연은 지난 4월 싱글 2집 '음츠크(Mmchk)' 발매와 더불어 올해 초 타이베이, 홍콩 등지에서 전개한 '전 회차 매진' 스페셜 콘서트 '원 비트(ONE BEAT)'에서 확인한 글로벌 팬들의 뜨거운 성원에 화답하기 위해 마련됐다.

이처럼 넥스지는 글로벌 쇼케이스 이벤트를 비롯해 일본 아레나 투어 등 괄목할 만한 성장세로 영향력을 확장하고 있다. 오는 9월에는 브라질 초대형 뮤직 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio)와 보고타, 부에노스아이레스, 멕시코 시티에서 개최되는 신규 페스티벌 '스트레이시티(STRAYCITY)' 무대에 오를 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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