김다현, 여수세계섬박람회 기념행사 ‘MC 합격점’…‘굿샷’ 무대까지

사진=현컴퍼니

가수 김다현이 노래뿐 아니라 다재다능 진행 실력까지 선보였다.

20일 소속사 현컴퍼니에 따르면 김다현은 지난 17일 2026여수세계섬박람회 D-50 기념행사 MC로 나섰다.

시민과 관광객 등 4000여명이 참석한 이날 행사에는 민형배 전남광주통합특별시장과 서영학 여수시장, 박수관 조직위원회 민간위원장, 김진표 명예위원장, 지역 국회의원 등이 참석해 성공 개최 의지를 다지며 50일 개막 카운트다운에 돌입했다.

김다현은 박람회 주제인 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 표현한 퍼포먼스에 이어 시민과 지역사회가 개막까지 힘을 모으자는 메시지를 소개하며 “오늘 보내주신 이 응원의 말들이 하나로 이어져 50일 뒤에는 전 세계를 깜짝 놀라게 할 최고의 박람회가 이루어질 것”이라고 밝혔다.

이어 개막일인 9월 5일을 언급하며 “가을은 섬 여행하기 딱 좋은 계절이다. 금오도 비렁길, 거문도와 백도, 오동도 같은 섬도 둘러보고 유람선도 꼭 타보고 싶다”며 “많은 분들의 따뜻한 격려와 축하의 말씀 덕분에 오늘 이 자리가 한층 더 뜻 깊어진 것 같다”고 뜻깊은 마음을 전했다.

김다현은 축하공연을 통해 지역 주민들과 관광객들에게 열정의 무대를 선보였다. 전국 각지에서 모여든 팬클럽 회원들 또한 최신 활동곡 ‘굿샷’을 선보인 김다현을 향해 응원을 보냈다.

지난 4월 명예홍보대사로 위촉된 김다현은 9월 5일부터 11월 4일까지 개최되는 ‘2026 여수세계섬박람회’ 홍보 활동을 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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