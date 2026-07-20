공개 14년 됐는데…싸이 ‘강남스타일’ MV 60억 뷰 돌파 ‘K팝 최초’

가수 싸이. 출처=싸이 SNS

가수 겸 프로듀서 싸이(PSY·박재상)의 글로벌 메가 히트곡 ‘강남스타일’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 60억 뷰를 돌파했다.

20일 소속사 피네이션(P NATION)에 따르면, 2012년 7월 15일 공개된 강남스타일 뮤직비디오는 약 14년 만인 지난 17일 오후 유튜브 조회수 60억 건을 넘어섰다. 2023년 12월 30일 50억 뷰를 달성한 이후, 여전한 글로벌 인기를 과시하며 대기록을 경신했다. 현재 이 뮤직비디오는 전 세계 뮤직비디오 중 다섯 번째로 높은 조회수를 기록하고 있다.

강남스타일은 황무지와 다름없던 해외 팝 시장에서 K팝 열풍을 촉발한 시발점으로 평가받는다. 싸이 정규 6집 ‘싸이6갑(甲) 파트 1’의 타이틀곡으로, 유튜브 콘텐츠 중 최초로 10억 뷰와 20억 뷰를 잇달아 돌파하며 유튜브 조회수 집계 방식 및 미국 빌보드 차트 기준까지 바꾸는 선구자 역할을 했다. 글로벌 슈퍼그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들 역시 K팝의 길을 열어준 것에 대해 싸이에게 감사를 표한 바 있다.

음원 자체의 파급력도 막강했다. 발매 당시 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 7주 연속 2위를 차지했으며, 2012년과 2013년 빌보드 연말 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트 1위를 싹쓸이했다. 지난 2019년에는 빌보드 전문가들이 뽑은 ‘2010년대를 정의한 노래’ 중 하나로 선정되기도 했다.

싸이의 스매시 히트는 강남스타일에 그치지 않았다. 그는 ‘젠틀맨’(5위), ‘행오버’(26위), ‘대디’(97위), 방탄소년단 슈가와 협업한 ‘댓댓’(80위)까지 총 5곡을 핫 100에 진입시키는 저력을 보였다. 유튜브에서도 젠틀맨 17억 뷰, ‘오빤 딱 내 스타일’ 8억5000만 뷰, ‘행오버’ 3억7000만 뷰 등을 기록하며 꾸준한 강세를 이어가고 있다.

피네이션 측은 “강남스타일 뮤직비디오의 60억 뷰 돌파는 K팝 역사의 상징적인 기록”이라며 “국경과 세대를 뛰어넘어 꾸준히 사랑받는 콘텐츠의 저력을 보여주는 사례로 영원히 각인될 것”이라고 의미를 부여했다.

지난 2001년 ‘새’로 데뷔해 ‘챔피언’, ‘낙원’ 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 독보적인 솔로 아티스트로 자리매김한 싸이는 현재 자신의 브랜드 공연인 ‘싸이흠뻑쇼 서머스웨그 2026’으로 전국의 팬들과 만나고 있다.

특히 싸이는 지난 18일 열린 과천 공연에서 강남스타일 뮤직비디오 속 상징적인 의상인 하늘색 재킷과 블랙 보타이를 착용하고 무대에 올라 팬들과 기쁨을 나눴다. 싸이는 관객들의 환호 속에서 “오늘 함께하는 이 무대 영상을 유튜브에 ‘60억 뷰 감사 영상’으로 올리겠다”고 화답해 공연장 열기를 달궜다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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