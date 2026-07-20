키스오브라이프, 8월 4일 컴백…서머퀸 정조준

그룹 키스오브라이프가 올여름 서머퀸의 자리를 노린다.

키스오브라이프 소속사 S2엔터테인먼트는 20일 “키스오브라이프가 오는 8월 4일 오후 6시 새 싱글 앨범 '스웨트(SWEAT)'를 발매한다. 매 앨범마다 다채로운 키워드로 대중의 공감을 이끌어냈던 이들이 보여줄 새로운 이야기와 매력에 기대를 부탁드린다”고 전했다.

이날 0시에는 공식 SNS 채널을 통해 프리뷰 영상도 공개됐다. 이른 아침부터 늦은 저녁까지 연습실에서 구슬땀을 흘리는 멤버들의 모습이 담긴 해당 영상은 이번 신보를 통해 보여줄 키스오브라이프만의 진정성 있는 음악과 퍼포먼스를 기대케했다.

지난 4월 '후 이즈 쉬(Who is she)' 이후 초고속 컴백이다. 키스오브라이프는 앞서 히트곡 '스티키(Sticky)'를 통해 청량한 여름을 표현하며 대세 서머퀸으로 대중의 사랑을 받아온 바 있다.

이번 신보는 'SWEAT'라는 직관적인 키워드를 전면에 내세운 만큼 여름의 또 다른 색깔을 어떻게 구현해낼지 관심이 집중된다. 매 앨범 자유롭고 당당한 애티튜드를 선보인 키스오브라이프가 신보를 통해 보여줄 새 음악에 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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