지드래곤, 세계유산위 홍보대사로…글로벌 캠페인 확장

가수 지드래곤이 ‘유네스코 세계유산위원회 회의 공식 얼굴로 낙점됐다.

지드래곤은 지난 19일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 개막식에 참석해 국가유산청으로부터 공식 홍보대사 위촉장을 수여받았다. 한국이 유네스코 세계유산협약 가입 이후 처음 개최하는 이번 세계유산위원회는 세계유산의 보존과 활용, 신규 등재 및 정책 등을 논의하는 국제회의로, 세계 각국 대표단이 참석한 가운데 진행됐다.

지드래곤은 이날 세계유산 보전과 평화를 주제로 한 연설을 통해 문화유산의 가치와 미래 세대를 위한 보존의 중요성을 전하며, 국가유산 홍보대사로서의 첫 공식 행보에 나섰다.

이번 홍보대사 위촉은 지드래곤이 그동안 음악과 예술을 통해 일관되게 전해온 평화의 메시지와, 그가 설립한 공익법인 ‘저스피스재단(JUSPEACE)’의 공익적 철학이 국제기구와 국가기관으로부터 공식적으로 인정받았다는 의미다.

국가유산청은 ‘일상에서의 작은 참여가 평화를 만든다’는 지드래곤의 활동 내용이 유네스코의 설립 목적인 ‘평화(Peace)’와 일치한다는 점에 주목한 것으로 알려졌다. 국내 최초로 열리는 이번 세계유산위원회의 성과를 확산할 최적의 인물로 지드래곤을 선정했다고 전했다.

이날 수트 차림의 기품 있는 스타일링으로 위촉식 단상에 오른 지드래곤은 전 세계 유네스코 관계자들이 모인 자리에서 연설을 펼쳤다. 그는 “오랜 시간 인류의 소중한 유산을 지켜온 유네스코와 참석자 분들께 깊이 감사드린다”며 운을 뗐다.

이어 개최지 부산에 대해 “전쟁의 상흔을 평화와 희망으로 꽃피워낸 경이로운 도시이자, 세계 유일의 유엔기념공원이 있는 곳”이라며, “국경을 넘어 평화를 위해 헌신한 분들이 잠든 이곳에서, 세계유산을 함께 지키기 위한 새로운 약속을 시작하려 한다”고 의미를 짚었다.

“유산을 지키는 일은 과거를 보존하는 것에 그치지 않고, 미래의 평화를 만드는 일”이라고 강조한 데 이어 “예술은 모두의 마음을 움직이고, 그 움직임이 모여 세상을 변화시키는 강력한 힘이 있다. 전쟁과 기후위기로 사라질 위험에 처한 세계유산을 지키는 데 아티스트로서 힘을 보태겠다”라고 약속했다. 끝으로 “부산에서 시작된 우리의 작은 마음이 전 세계를 잇는 거대한 평화의 장이 되기를 소망한다”고 전해 현장에 묵직한 울림을 전했다.

지드래곤의 이번 행보는 단순한 일회성 홍보대사 활동에 그치지 않고, 실질적인 글로벌 캠페인으로 확장된다. 앞서 지드래곤이 설립한 저스피스재단은 이번 위촉과 연계하여 유네스코와 국제사회에 대한 영항력을 보여줄 수 있는 세계유산기금 캠페인 ‘헤리티지 인 피스(HERITAGE IN PEACE)’를 발족해 활발히 추진 중이다.

평화의 메신저로 활약함과 동시에 오는 8월 빅뱅 완전체 월드투어로 본업 장인으로서의 면모도 보여줄 예정이다. 지드래곤이 속한 그룹 빅뱅(BIGBANG)은 오는 8월 21일~23일 고양종합운동장 주경기장에서 데뷔 20주년을 기념하는 새 월드투어 'XX : 코스모스(COSMOS)'의 포문을 연다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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