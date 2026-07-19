전진♥류이서, 아인이와 만남에 푹…“며칠 내내 아른아른” [스타★샷]

사진 = 류이서 SNS 계정

그룹 신화 전진의 아내 류이서가 4살 유튜버 아인이와의 만남을 추억했다.

류이서는 19일 자신의 SNS에 “얼굴,행동,말 하나하나 안이쁜게 없는 아인이. 아인이 가고나서 며칠동안을 아른아른 한 거 있죠”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “그리고 평소에 아가들이 저도 좋아해주는 편인데 남편을 진짜 좋아해주는거예요 왜일까요. 유튜브 영상에서 한번 찾아봐주세요”라며 “저녁도 맛있게 드세요”라고 덧붙였다.

공개된 사진에는 전진과 류이서가 아인이를 가운데에 두고 다정하게 포즈를 취한 모습이 담겼다. 세 사람은 환한 미소를 지으며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

사진을 본 팬들은 “너무 사랑스러워요”, “귀여워요”, “나중에 두 분 육아를 참 잘하실 거 같아요” 등의 반응을 보였다.

한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했으며, 최근 2세를 위해 시험관 시술에 도전 중인 근황을 전한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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