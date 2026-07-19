조영욱도 터졌다… ‘부천전 전승’ 서울, 선두 굳게 지켰다

선제골을 터뜨린 조영욱. 사진=한국프로축구연맹 제공

서울 정승원이 김기동 서울 감독과 세리머니를 하고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 FC서울이 잠잠하던 조영욱까지 골망을 흔들며 선두 자리를 굳게 지켰다.

서울은 19일 부천종합운동장에서 열린 부천FC1995와의 하나은행 K리그1 2026 18라운드 원정경기에서 조영욱의 선제골과 정승원, 클리말라의 추가골을 앞세워 3-1로 승리했다.

5경기(4승1무) 무패 행진을 이어간 서울은 승점 39(12승3무3패)로 2위 강원FC(승점 31·8승7무3패)과의 격차를 승점 8차로 벌렸다. 아울러 서울은 올 시즌 부천과의 시즌 전적에서 2승 무패로 우세를 이어나갔다.

반면 4경기(1승3무) 무패 행진이 끊긴 부천은 승점 19(4승7무6패)로 10위로 강등권을 유지했다. 9위 대전하나시티즌(승점 19·4승7무7패)과 승점은 동률이지만 골득실에서 6골 뒤진다.

승리 일등 공신은 조영욱이다. 전반 41분 선제골을 터뜨렸다. 바베츠가 상대 페널티아크 정면 부근에서 날린 슈팅을 날렸다. 공은 그대로 페널티박스 안에 있던 한지호의 오른발에 맞고 바로 앞에 있던 조영욱에게 향했다. 조영욱이 그대로 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

갈증을 씻어내는 한 방이었다. 조영욱의 리그 3호골로, 지난 3월18일 포항 스틸러스전 이후 4개월 만에 골을 뽑아냈다. 조영욱은 지난 시즌 34경기에서 7골 2도움을 기록했다. 하지만 올 시즌에는 좀처럼 골과 인연이 없었다. 조영욱까지 터지면서 서울의 공격력은 더욱 무서워지게 됐다. 서울에서는 클리말라(6골), 이승모(4골), 후이즈(3골) 순으로 많은 득점포를 가동하고 있다.

서울은 후반 8분 클리말라의 낮은 크로스를 정승원이 득점으로 연결하면서 2-0으로 달아났다.

부천은 악재도 발생했다. 정승원이 낮게 깔려오는 공을 처리하는 과정에서 부천 골키퍼 김형근과 부딪혔다. 김형근은 결국 치료를 위해 김현엽과 교체됐다. 부천은 이어 김승빈과 가브리엘, 바사니를 투입하며 공격에 변화를 줬다. 실제로 효과를 봤다. 후반 17분 김상준의 득점으로 1점을 만회하는데 성공했다. 하지만 더 이상 따라붙지 못했다. 후반 추가시간 5분 때 가브리엘이 골망을 흔들었으나 오프사이드 판정을 받았다.

서울은 오히려 후반 추가시간 종료 직전 클리말라가 골문을 가르며 쐐기를 박았다.

부천=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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