이재명 대통령 “유네스코와 국제협력 적극 기여”…엘에나니 총장 접견

이재명 대통령이 19일 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에 앞서 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장과 접견하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 유네스코와의 협력을 한층 강화하겠다는 뜻을 밝혔다. 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식을 계기로 방한한 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장을 만난 이 대통령은 한국이 국제사회의 책임 있는 기여국으로서 공동 과제 해결에 적극 나서겠다고 강조했다.

이 대통령은 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에 앞서 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장과 접견하고 한·유네스코 협력 확대 방안을 논의했다. 강유정 대통령실 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 이 같은 내용을 전했다.

이 자리에서 이 대통령은 “우리나라가 책임 있는 기여국으로서 유네스코와 함께 국제 협력을 촉진하고 공동의 도전 과제 해결을 위해 적극적으로 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

또 6·25전쟁 당시 유네스코의 지원으로 교과서 인쇄공장이 설립돼 우리나라 교육 발전의 기반이 마련됐다는 점을 언급하며 한국과 유네스코의 오랜 인연을 강조했다. 이어 한국이 축적한 경험과 역량을 국제사회와 공유하고, 양측의 파트너십도 더욱 발전해 나가길 바란다는 뜻을 전했다.

양측은 최근 국제 정세가 급변하는 상황에서 유네스코 헌장의 핵심 가치인 ‘마음속에 평화의 방벽을 세워야 한다’는 정신을 공유하며 대화와 협력의 중요성에도 공감했다.

이 대통령은 “대한민국은 유네스코와 아주 인연이 깊다”며 “유네스코의 도움으로 교육을 받은 세대들이 대한민국의 성장과 발전을 이끌었고, 이제는 도움을 받던 나라에서 국제사회에 기여하는 나라로 성장했다”고 말했다.

이어 “부산에서 세계유산위원회가 열리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 회의를 통해 유네스코가 세계 문화 발전에 더욱 기여하는 계기가 되길 기대한다”고 덧붙였다.

엘에나니 사무총장은 부산에서 세계유산위원회가 개최된 데 대해 감사의 뜻을 전하며 “유산과 문화를 통해 인류가 서로 연결되고 연대를 강화하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

또 “대통령의 직접 참석은 대한민국이 세계유산과 문화유산 보존을 중요하게 생각하고 있다는 상징적인 메시지”라며 “대한민국과 유네스코는 지난 76년간 전략적 파트너로 긴밀히 협력해 왔다”고 평가했다.

이어 “교육과 과학, 문화, 정보 등 다양한 분야에서 협력을 이어가고 있다”며 “앞으로도 양측이 협력할 수 있는 구체적인 방안에 대해 지속적으로 논의해 나갈 것”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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