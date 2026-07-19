지드래곤 “유산 지키는 일은 미래의 평화”…세계유산위원회 빛낸 연설

가수 지드래곤이 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 메시지 퍼포먼스를 하고 있다. 뉴시스

가수 지드래곤(GD)이 유네스코 세계유산위원회 공식 홍보대사로 나서 세계유산 보존의 의미와 예술의 역할을 전했다. 그는 “유산을 지키는 일은 미래의 평화를 만드는 일”이라며 문화유산 보호를 위한 연대와 협력의 중요성을 강조했다.

지드래곤은 19일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식 무대에 올라 세계유산 보존을 향한 메시지를 전했다.

그는 먼저 “오랜시간 인류의 소중한 유산을 지켜온 유네스코와 오늘 이 자리에 참석해주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다”고 인사를 건넸다.

이어 개최지 부산의 의미를 짚었다. 지드래곤은 “부산은 과거 전쟁의 뼈아픈 역사를 현재 평화와 희망의 터전으로 꽃피워낸 경이로운 도시”라며 “세계 유일의 유엔기념공원이 있는 이곳에서 이제 우리는 세계유산을 함께 지키는 새로운 약속을 하고자 한다”고 말했다.

그는 세계유산 보존이 지닌 가치를 미래의 관점에서 바라봤다. “유산을 지키는 일은 과거를 보존하는 일이 아니라 미래의 평화를 만드는 일”이라며 “예술 또한 미래의 세계유산을 지키는 데 큰 힘이 될 수 있다고 생각한다”고 강조했다.

또 “예술은 우리 모두의 마음을 움직이고, 그 마음 하나하나가 모여 세상을 변화시킬 수 있다. 전쟁과 기후위기로 사라질 위험에 놓인 세계유산을 함께 지키고 보존하는 데 저 또한 힘을 보태고 싶다”고 덧붙였다.

끝으로 지드래곤은 “부산에서 시작된 우리의 작은 마음이 전 세계를 잇는 큰 평화의 장이 되기를 대중예술인으로서 소망한다”며 연설을 마무리했다.

이날 지드래곤은 흰색 정장에 파란 행거치프, 태극기 문양의 네일아트를 매치해 한국에서 처음 열리는 세계유산위원회의 상징성을 더했다.

지드래곤은 현재 자신이 명예이사장으로 활동 중인 저스피스재단과 함께 세계유산 보호 기금을 조성하는 헤리티지 인 피스(Heritage in Peace) 캠페인도 진행하고 있다.

한편 제48차 유네스코 세계유산위원회는 세계유산 등재와 보존·관리 정책을 결정하는 세계유산협약 최고 의사결정기구로, 오는 29일까지 부산에서 열린다.

회의에서는 신규 세계유산 등재 후보 30건과 기존 세계유산의 경계 확장·명칭 변경 등 3건을 심의하고, 기존 세계유산 147건의 보존 상태도 함께 점검할 예정이다.

국내에서는 ‘한국의 갯벌’ 2단계 확대 등재 여부가 최대 관심사다. 2021년 세계유산에 등재된 서천·고창·신안·보성·순천 갯벌에 여수·고흥·무안·서산 갯벌을 추가하는 안으로, 유네스코 자문기구인 국제자연보전연맹(IUCN)으로부터 확대 등재 권고를 받은 상태다.

이 밖에도 일본이 등재를 추진하는 아스카·후지와라 고대 수도와 사도광산의 보존·해석 현황 등이 주요 심의 안건에 포함됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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