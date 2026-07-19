김지유, 폴란드 이민·결혼설 직접 해명…“언니 두고 내가 어딜 떠나!”

사진 = 김지유 SNS 계정

코미디언 겸 유튜버 김지유가 폴란드 이민설과 결혼설에 대해 직접 해명했다.

김지유는 18일 자신의 SNS에 가수 어반자카파 조현아가 “김지유 폴란드행 아니래요. 어이없음 하 속았다”라고 올린 게시물을 공유했다.

이에 김지유는 “언니 두고 내가 어딜 떠나!”라는 글을 덧붙이며 폴란드 이민설을 일축했다.

앞서 김지유는 유튜브 채널 ‘밈고리즘’의 콘텐츠 ‘폭스클럽’에 출연해 폴란드인 남자친구와 결혼을 고민 중이며, 폴란드로 함께 갈 계획이라고 밝혀 화제를 모았다.

당시 영상에서 그는 “용산 클럽에서 매튜를 만났다”며 “매튜가 이제 자기네 고향으로 돌아가는데 폴란드 갈 때 나도 따라가기로 했다”고 말했다. 이어 “결혼을 생각 중이다. 나 진짜 진지하다. 이 사람 놓치면 안 될 것 같다는 생각이 들었다”고 밝혀 관심을 모았다.

하지만 해당 콘텐츠는 페이크 다큐 형식으로 제작된 연출 영상인 것으로 확인됐다. 실제 상황이 아닌 설정이었던 만큼, 김지유는 SNS를 통해 관련 소문을 직접 해명했다.

한편 김지유는 다양한 웹 콘텐츠를 통해 얼굴을 알렸으며, 이후 MBC '라디오스타', '코미디 리벤지', '간절한입' 등 여러 프로그램과 콘텐츠에서 활약을 이어가고 있다.

한편 김지유는 유튜브 채널 ‘밈고리즘’의 콘텐츠 ‘폭스클럽’ 멤버로 활약 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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