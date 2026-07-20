‘키움 승리요정’ 제로베이스원 박건욱, 21일 고척 삼성전 시구

사진=뉴시스

‘키움의 새로운 승리 요정!’

그룹 제로베이스원 박건욱이 프로야구 키움 시구자로 선정됐다.

키움은 20일 “그룹 제로베이스원 박건욱이 오는 21일 고척스카이돔에서 열리는 삼성과의 홈경기에 시구자로 나선다”고 밝혔다.

박건욱은 그룹 제로베이스원의 멤버로 뛰어난 보컬과 랩, 파워풀한 퍼포먼스를 선보이며 국내외 팬들의 사랑을 받고 있다. 2023년 데뷔한 박건욱은 무대 위의 강렬한 에너지뿐 아니라 밝고 재치 있는 매력으로도 많은 사랑을 받고 있다. 현재 Mnet ‘엠카운트다운’ MC를 맡는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

시구를 맡은 박건욱은 “과거 시타를 하러 온 적이 있는데 이번에는 시구자로 다시 고척스카이돔을 찾게 돼 매우 뜻깊다”며 “선수단에 좋은 기운을 전할 수 있도록 최선을 다해 시구하겠다. 키움이 승리를 위해 열심히 응원하겠다"고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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