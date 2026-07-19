리센느 원이 효과 통했다…거제 포장마차 손님 폭주에 점주 사과

사진 = 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’

그룹 리센느 멤버 원이가 다녀간 거제의 한 포장마차가 팬들의 발길이 이어지며 새로운 명소로 떠올랐다.

18일 해당 음식점 점주 A씨는 SNS를 통해 “조그맣게 운영하는 가게다 보니 많은 분들이 한꺼번에 몰리면 대기시간이 오래 걸린다” 며 손님들에게 사과의 뜻을 전했다.

A씨는 “특히 치킨은 한 번에 최대 2마리밖에 튀길 수 없어 시간이 오래 걸린다”며 “다른 메뉴는 더 빨리 나오고 메뉴도 다양하니 많은 사랑 부탁드린다”고 전했다.

이어 “미숙한 대처로 기분이 상하셨을 손님들께 죄송하다”며 “먼 거리에서 여기까지 찾아와 주셔서 정말 감사드린다”고 덧붙였다.

해당 음식점은 원이의 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 를 통해 소개되며 화제를 모았다. 당시 원이는 거제 덕포해수욕장을 찾은 뒤 김치를 얻기 위해 가게를 방문했고, “이모, 저 덕연이(원이 어머니) 딸인데요”라고 인사하자 점주는 “많이 컸네. 통닭 한 마리 먹고 가라” 며 반갑게 맞이했다.

이후 이곳은 MBC ‘전지적 참견 시점’에도 소개됐다. 방송에서 리센느 멤버들은 원이의 고향인 거제를 찾아 다시 음식점을 방문했고, 원이가 “손님들이 ‘덕연이 딸’을 찾으러 많이 오냐”고 묻자 점주는 “서울에서도 많이 온다. 장사가 잘되는 게 다 네 덕분”이라고 말해 눈길을 끌었다.

리센느가 최근 역주행 열풍과 함께 큰 인기를 얻으면서 팬들과 관광객들의 방문도 이어지고 있다. 이른바 ‘성지순례’에 나선 손님들이 몰리며 음식점 역시 예상보다 많은 방문객을 맞게 된 것으로 전해졌다.

한편 리센느는 지난 8일 리메이크 싱글 ‘프리티 걸(Pretty Girl)’을 발매했으며, 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 차지하는 등 상승세를 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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