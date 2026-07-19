이 대통령 “문화강국 도약, 백범 뜻 잇겠다”…韓 첫 세계유산위 개막

이재명 대통령이 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 축사를 하고 있다. [사진=뉴시스]

이재명 대통령은 19일 “백범 탄생 150주년인 올해 대한민국에서 유네스코 세계유산위원회가 열리는 것은 결코 우연이 아닐 것”이라며 “대한민국은 높은 문화의 힘을 바탕으로 인류의 소중한 유산을 함께 지키고 세계 평화와 번영에 기여하는 나라로 백범 선생의 뜻을 이어가겠다”고 말했다.

이 대통령은 19일 오후 6시 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 축사를 통해 “대한민국은 국제사회의 협력과 연대를 발판 삼아 경제적 성장과 성숙한 민주주의를 함께 이룩했고, 그 토대 위에서 찬란한 문화를 꽃피우며 세계인과 깊이 교감하고 함께 호흡하는 나라로 자리매김했다”며 이같이 밝혔다.

이어 “원조를 받던 나라에서 원조를 하는 나라로, 나아가 문화의 가치를 함께 나누는 나라로 성장한 대한민국의 여정은 협력과 연대가 만들어낸 인류 공동의 성공 사례일 것”이라고 했다.



이 대통령은 “세계유산은 국경과 세대를 초월해 인류를 하나로 묶어주는 상징이자 국가 간 평화와 협력을 실천하게 하는 단단한 기반”이라며 “세계유산을 함께 기억하고 보존하는 과정에서 전 세계는 서로의 역사를 존중하고 상호 신뢰와 인류 공동체의 연대를 더욱 공고히 다질 수 있다”고 했다. 아울러 “갈등과 분열로 신음하는 시대일수록 문화를 매개로 한 대화의 가치는 더욱 소중하다”고 강조했다.

백범 김구 선생이 문화의 힘을 강조했던 사실을 언급하며 “‘평화의 방벽을 인간의 마음속에 세워야 한다’는 유네스코 헌장의 정신은 문화로 평화를 구현하고 인류의 화합을 이끌고자 한 김구 선생의 통찰과 정확히 같은 곳을 가리킨다”고 말했다.



개회식 개최지인 부산에 대해서는 “6·25전쟁의 포화 속에서 피란 수도가 되어 온 나라의 운명을 짊어졌고, 국제 원조의 관문으로 전 세계의 손길을 받으며 나라의 성장과 번영의 토대를 다진 곳”이라고 설명했다. 그러면서 “그 결과 부산은 전쟁의 잿더미 위에서 동아시아를 넘어 전 세계를 연결하는 해양 수도로, 나아가 전 세계인과 교감하는 글로벌 문화도시로 우뚝 섰다”며 “국제사회의 협력이 한 도시와 나라의 운명을 어떻게 바꿀 수 있는지를 바로 이곳 부산이 몸소 증명하고 있다”고 했다.

끝으로 “이제 대한민국은 우리의 이야기로 전 세계인을 웃기고 울리는 찬란한 문화강국으로 도약했다”며 “전 세계와 연대하며 더 평화롭고 더 풍요로운 인류의 미래를 유네스코와 함께 만들어 가겠다”고 했다. 그러면서 “이번 회의가 세계유산 보호와 국제협력의 새로운 이정표가 되기를 기대한다”고 말했다．

이날 개회식에는 이 대통령을 비롯해 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장, 허민 국가유산청장, 전재수 부산시장, 공식 홍보대사 지드래곤(G-Dragon) 등이 참석했다. 엘에나니 사무총장은 세계유산위원회 개최와 세계유산협약에 대한 대한민국의 기여에 감사를 전했다. 관계자들은 사전행사로 세계유산위원회 개최를 기념해 조성된 홍보관인 대한민국관(K-Heritage House)을 둘러봤다.

세계유산위원회는 세계유산 등재와 보존·관리 정책을 결정하는 유네스코 세계유산협약의 최고 의사결정기구다. 한국에서 세계유산위원회가 열리는 것은 1988년 세계유산협약 가입 이후 38년 만에 처음이다. 오는 29일까지 열흘간 열리는 이번 위원회에는 위원국 21개국을 비롯해 세계유산협약 가입국 대표단과 참관인 등 약 3000명이 참석할 예정이다.

‘하늘을 품은 지붕, 세대를 잇는 울림’이라는 주제로 펼쳐진 개회 기념 특별공연에서는 경복궁 수문장의 개문 퍼포먼스로 시작해 일무, 신태평무, 강강술래 등 전통 무용을 현대적으로 재해석한 다양한 공연을 선보였다. 공연 중간에는 지드래곤이 무대에 올라 “유산을 지키는 일은 과거를 보존하는 것에 그치지 않고 미래의 평화를 만드는 일”이라며 부산에서 시작된 세계유산 보호를 향한 작은 마음들이 전 세계를 잇는 큰 평화로 피어나길 바란다고 평화의 메시지를 전달했다.

개회식 다음날인 20일 오전 10시부터는 이병현 세계유산위원회 의장이 주재하는 회의가 정식으로 개회한다. 허민 청장은 이날 오전 개최국 대표 개회사를 통해 “위원회의 엠블럼인 종묘의 지붕처럼, 이번 위원회가 전 세계인을 한 지붕 아래 모아 글로벌 위기에 대응하여 세계유산협약이 나아갈 방향을 함께 고민하는 협력의 장이 되길 바란다”는 메시지를 전할 예정이다.

특히 전쟁으로 인한 파괴와 기후변화에 따른 훼손 등 현재 세계유산이 직면한 심각한 위협을 환기하며 과거 수몰 위기에 있던 이집트 아부심벨 신전을 보존하기 위해 각국이 뜻을 모았던 것처럼 다시 한번 국제사회의 연대와 협력이 필요함을 역설한다. 또한 대한민국이 국제협력의 수혜국에서 기여국으로 발전한 역사적 경험을 통해 앞으로도 유산 분야에서 다양한 국가 간 협력과 연대의 매개체가 될 것이라고 강조한다.

이번 위원회에는 19일 오전 기준 155개국 2929명이 참가 등록했으며 대표단을 돕는 안내단 60명이 배치됐다. 국가유산청과 유네스코는 이를 기념해 국내 유산 이야기를 담은 '세계유산 매거진'과 '세계유산 지도 특별판'을 국문·영문·불문 3개 국어로 배포했다.

20일부터 29일까지 벡스코 제1전시장에는 다양한 기관이 전시와 행사, 공연 등으로 K-컬처의 뿌리인 우리 국가유산의 다채로운 매력을 선보이는 대한민국관도 운영된다. 대한민국관은 운영 기간 내 벡스코를 방문하는 국내외 방문객 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

국가유산청은 “11일간의 위원회 여정 동안 국내외 방문객들에게 우리나라의 아름다운 국가유산과 한국적 가치를 오감으로 체험할 기회를 제공하는 한편 오는 29일 폐회까지 안전하고 성공적인 행사가 되도록 유관기관과 최선을 다해 긴밀히 협력해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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