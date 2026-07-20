‘동궁’ 노윤서, 1위 행진 이끈 강렬한 존재감

사진=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 ‘동궁’이 공개와 동시에 넷플릭스 국내 시리즈 1위에 등극하며 인기를 끄는 가운데 주연 노윤서의 활약이 눈길을 끈다.

지난 17일 전편 공개된 ‘동궁’에서 노윤서는 귀신의 소리를 들을 수 있는 감찰 궁녀 생강 역을 맡아 동궁에 얽힌 저주와 왕실의 비밀을 추적하며 극 중심을 이끌었다.



첫 등장부터 꼿꼿한 자세와 흔들림 없는 눈빛을 보인 생강은 쉽게 범접할 수 없는 분위기를 보였다. 구천(남주혁 분)과 함께 사건을 해결해 나가는 초반에는 사사건건 부딪히지만 서로를 이해하고 의지하게 되는 둘 사이의 변화를 구축했고, 연못 귀신의 진실을 향해 끝까지 나아가는 생강의 집념도 자연스럽게 쌓아 올렸다.



액션 장면에서도 존재감을 발휘했다. 활과 검을 활용한 장면을 안정적으로 소화한 것은 물론 피를 자신의 손에 묻혀 얼굴을 훑는 장면처럼 강렬한 퍼포먼스 또한 돋보였다. 특히 극 후반 왕과 마주하는 순간에는 밀리지 않는 기세로 팽팽한 긴장감을 만들어냈다.



노윤서는 이번 작품을 통해 첫 사극에 도전했음에도 절제된 표현과 더불어 캐릭터의 강단있는 모습과 성장을 차근히 빌드업했다. 결코 쉽지 않은 판타지와 사극이 결합된 세계관 속에서도 새로운 얼굴을 선사하며 앞으로의 필모그래피에 더욱 기대감을 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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