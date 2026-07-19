에스파 지젤, 하와이서 과감한 뒤태 노출…‘올블랙’으로 뽐낸 매혹적 자태 [스타★샷]

지젤이 하와이에서 근황을 전했다. 출처=지젤 SNS

그룹 에스파(aespa)의 멤버 지젤이 하와이에서 매혹적인 근황을 전했다.

지난 18일 지젤은 자신의 SNS 계정에 “하와이에서의 힐링(healing in hawaii)”라는 글과 함께 휴가지에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

지젤이 하와이에서 근황을 전했다. 출처=지젤 SNS

공개된 사진 속 지젤은 세련되면서도 경쾌한 무드의 ‘올 블랙 미니멀 룩’을 완벽하게 소화한 모습이다. 특히 목을 감싸는 블랙 홀터넥 탑으로 가냘픈 어깨와 등 라인을 시원하게 드러내며 과감한 반전 매력을 선보였다. 여기에 타이트한 미니 쇼츠를 매치해 우월한 각선미와 늘씬한 실루엣을 강조하는가 하면, 입체감 있는 화이트 톤의 목걸이로 시크한 룩에 확실한 포인트를 더했다.

지젤의 눈부신 비주얼과 남다른 패션 감각에 글로벌 팬들의 반응도 뜨겁다. 사진을 접한 팬들은 “하와이에서 즐거운 시간을 보내는 것 같아 보기 좋다”, “독보적인 아우라다” 등 아낌없는 찬사를 보내며 응원을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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