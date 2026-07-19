정소민, 비키니 입고 즐긴 발리 휴가…반전 자태 눈길 [스타★샷]

사진=정소민 SNS

배우 정소민이 여름 휴가를 즐기는 근황을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

정소민은 지난 18일 자신의 SNS에 “우리가 얼마나 열심히 놀았냐면 밤낮이 없었어”라며 발리에서 촬영한 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 푸른 바다와 수영장, 석양이 어우러진 휴양지에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 그는 별다른 꾸밈 없이 자연스러운 미소와 편안한 분위기로 여행을 만끽하며 특유의 청순한 매력을 드러냈다.

사진=정소민 인스타그램

사진=정소민 인스타그램

특히 다양한 디자인의 수영복을 세련되게 소화한 모습이 눈길을 끌었다. 핑크 컬러 비키니부터 스킨 톤의 수영복까지 깔끔한 스타일링으로 건강미와 청량한 분위기를 동시에 선보였다. 군살 없이 슬림한 몸매와 가녀린 어깨선, 자연스러운 포즈가 어우러져 마치 한 편의 화보를 연상케 한다는 반응도 이어졌다.

사진=정소민 인스타그램

사진=정소민 인스타그램

사진 속 정소민은 해변을 거닐거나 수영장에서 휴식을 취하는 것은 물론, 거울 셀카와 노을을 배경으로 한 감성적인 컷까지 공개하며 여행의 다양한 순간을 기록했다. 화려한 연출보다는 자연스러운 일상을 담아낸 사진들이 오히려 그의 편안한 매력을 더욱 돋보이게 했다.



정소민은 차기작인 넷플릭스 시리즈 '딜러'​를 통해 시청자들과 만날 예정이며 판타지 사극 로맨스 ‘해오름달 열이레’ 촬영도 앞뒀다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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