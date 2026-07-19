구혜선, 가격 논란 헤어롤 들고 홈쇼핑 출격…“어마어마한 물량”

사진 = 구혜선 SNS 계정

배우 구혜선이 홈쇼핑을 통해 자신이 직접 개발한 제품을 선보이며 새로운 도전에 나섰다.

구혜선은 19일 자신의 SNS에 “오늘은 TV홈쇼핑 신인으로 데뷔를 해요. 18톤 윙에 어마어마한 물량을 싣고 오늘(7월 19일)저녁 8시 30분 <홈앤쇼핑>에서 인사드리겠습니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 대형 트럭에 제품 박스를 옮겨 싣는 현장과 지게차를 이용해 물량을 적재하는 모습이 담겼다. 또 홈앤쇼핑 방송 화면에는 구혜선의 사진과 함께 제품 출시를 알리는 안내 문구가 등장해 눈길을 끌었다.

이번 방송에서 구혜선은 직접 아이디어를 내고 개발한 접이식 헤어롤을 선보인다. 그는 기존 헤어롤의 보관과 관리가 불편하다는 점에서 착안해 제품을 개발했으며, 관련 특허를 취득해 벤처기업 대표로도 활동 중이다.

다만 해당 제품은 개당 1만3000원이라는 가격이 알려지며 온라인에서 화제를 모았다. 일반적인 헤어롤보다 높은 가격을 두고 다양한 반응이 이어졌다.

이에 대해 구혜선은 지난 18일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연해 “제품이 비싼 편이라는 점은 알고 있지만 공장식 대량 생산이 어려워 대부분 수작업으로 제작된다”고 설명했다.

이어 “예술을 하던 사람이라 작품의 가치를 숫자로 매기는 일이 쉽지 않았다”며 “사업을 하면서 돈과 시장에 대해 많이 배우게 됐다. 예전에는 몰랐던 부분을 깨닫고 있다”고 밝혔다.

또 “좋은 디자인은 무언가를 더하는 것이 아니라 덜어내는 것이라고 생각한다”며 “앞으로도 더욱 단순하고 실용적인 방향으로 제품을 발전시켜 나가고 싶다”고 덧붙였다.

한편 구혜선은 2024년 카이스트 문술미래전략대학원에 입학해 석사 학위를 취득했으며, 최근에는 직접 개발한 헤어롤과 파우치 등을 선보이며 사업가로도 활동 영역을 넓혀가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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