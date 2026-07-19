소지섭, ‘김부장’ 촬영장 웃음꽃…최대훈·윤경호와 찰떡 호흡 [스타★샷]

사진 = 소지섭 SNS 계정

배우 소지섭이 ‘김부장’ 촬영장 비하인드 사진을 공개하며 최대훈, 윤경호와의 훈훈한 케미를 자랑했다.

소지섭은 19일 자신의 SNS에 “든든. 든든. 유쾌. 신삼각. 신삼각”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 소지섭 SNS 계정

사진 = 소지섭 SNS 계정

공개된 사진에는 소지섭이 최대훈, 윤경호와 함께 다정한 포즈를 취하며 화기애애한 분위기를 자아내는 모습이 담겼다. 세 사람은 밝은 미소와 함께 손하트를 만들며 남다른 호흡을 과시했다.

또 나란히 걸어가는 뒷모습과 촬영을 준비하며 이야기를 나누는 모습도 공개돼 작품 밖에서도 돈독한 팀워크를 짐작하게 했다.

사진을 본 팬들은 “세 배우의 조합이 너무 좋아요”, “정말 멋져요”, “세 분 조합 최고” 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 소지섭이 출연 중인 SBS 금토드라마 ‘김부장’은 특수요원 출신 아버지 김부장(소지섭)이 평범한 삶을 살다가 실종된 딸 민지(서수민)의 행방을 쫓기 위해 정체를 드러내고 사투를 벌이는 액션 드라마다. 지난 18일 방송된 8회에서는 자체 최고 시청률 23.1%를 기록하며 상승세를 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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