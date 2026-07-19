입양 사실 고백했던 김재중, 이제는 ‘입양의 날’ 축사자로…선한 영향력

김재중이 입양의 날 기념식에서 축사를 진행했다. 출처=유튜브 채널 ‘김재중’ 영상 캡처

가수 김재중이 ‘입양의 날’ 기념식에 참석해 입양 가정을 향한 진심 어린 응원의 메시지를 전했다.

지난 18일 김재중은 공식 유튜브 채널을 통해 최근 개최된 입양의 날 기념식에 참석한 현장 행보를 공개했다. 이날 기념식에서 축사자로 무대에 오른 김재중은 “앞으로 더 많은 아이들이 따뜻한 가족을 만났으면 한다”며 “더 많은 가정이 새로운 시작을 맞이할 수 있기를 진심으로 응원한다”고 밝혔다.

이어 행사 참석 소감으로 “개인적인 가족사를 대중에게 다소 늦게 공개했으나, 이제는 당당하게 이 자리에 서서 좋은 일에 동참할 수 있게 되어 다행이고 기쁘다”며 소회를 전했다.

앞서 김재중은 지난 2024년 한 방송 프로그램에 출연해 3세 때 입양된 사실을 대중에게 고백한 바 있다. 이후 그는 다양한 방송과 미디어 콘텐츠를 통해 자신의 경험을 솔직하게 공유하며, 입양에 대한 사회적 인식 개선과 편견 해소를 위한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]