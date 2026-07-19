이경규 “내 대상 빼앗아 갔다”…‘사당귀’ MC 김숙 자리 노리나

김숙의 안방마님 자리가 흔들릴까. 예능계 대부 이경규가 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출격해 첫 등장부터 메인 MC 자리를 넘보며 김숙과 유쾌한 신경전을 펼친다.

19일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 보스로 출연한 이경규가 스튜디오를 발칵 뒤집는 입담으로 웃음을 선사한다.

평소 이경규는 김숙을 만날 때마다 “내 대상을 빼앗아 갔다”며 6년째 ‘대상 뒤끝’을 드러내 온 바 있다. 이날 방송에서는 두 사람이 사당귀에서 마주하며 선후배 없는 티격태격 케미를 선보인다.

이경규는 시작부터 메인 MC 자리를 향한 욕심을 숨기지 않는다. 다른 출연자들보다 김숙의 진행 방식을 유심히 지켜보며 “숙이가 호기심이 많구나”, “숙이가 바람을 잡는구나”라고 연신 분석을 이어간다.

반면 김숙은 이경규의 속내를 전혀 모른 채 “이경규 선배님은 고정 보스로 오셔야 할 것 같다”며 존경을 표한다. 이를 지켜보던 박명수는 “경규 형은 숙이 네 자리를 탐내는 거지, 내 자리를 탐내는 게 아니야”라고 폭로해 현장을 웃음바다로 만든다.

기회를 놓치지 않은 이경규는 “나는 숙이 네가 나가면서까지 고정하고 싶지는 않아”라고 의미심장한 농담을 던지고, 뒤늦게 그의 속뜻을 알아챈 김숙은 당황한 반응을 보여 웃음을 자아냈다는 후문이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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