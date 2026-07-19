아이린, ‘전석 매진‘ 亞 투어 피날레→레드벨벳 컴백 임박

그룹 레드벨벳 아이린이 솔로투어를 개최했다. SM엔터테인먼트 제공

아이린이 솔로가수로 첫 아시아 투어를 성료했다. 이 기세를 몰아 레드벨벳 완전체 컴백 준비에 돌입한다.

아이린은 지난 18일 방콕 MCC Hall(MCC 홀)에서 ‘2026 IRENE ASIA TOUR [ I-WILL ]’(2026 아이린 아시아 투어 [ 아이-윌 ])을 개최, 현지 팬들의 뜨거운 관심 속 전석 매진을 기록해 아이린의 강력한 파워를 또 한 번 실감케 했다.

이번 공연에서 아이린은 첫 솔로곡 ‘Like A Flower’(라이크 어 플라워)로 포문을 열었으며, ‘Summer Rain’(서머 레인), ‘I Feel Pretty’(아이 필 프리티), ‘Wasteland’(웨이스트랜드) 등 섬세한 보컬을 만끽할 수 있는 무대부터 ‘Strawberry Silhouette’(스트로베리 실루엣), ‘Black Halo’(블랙 헤일로), ‘SPIT IT OUT’(스핏 잇 아웃) 등을 선보였다.

그룹 레드벨벳 아이린이 솔로투어를 개최했다. SM엔터테인먼트 제공

그룹 레드벨벳 아이린이 솔로투어를 개최했다. SM엔터테인먼트 제공

더불어 앙코르 섹션에서는 레드벨벳 히트곡 ‘Rookie’(루키)를 재즈 버전으로, ‘러시안 룰렛 (Russian Roulette)’을 시티팝 스타일로 새롭게 편곡한 무대에 이어, 솔로곡 ‘Winter Wish’(윈터 위시)와 ‘Start Line’(스타트 라인)까지 팬들과 함께 호흡을 맞추며 가창했다.

이로써 아이린은 지난 5월 서울 공연을 시작으로 타이베이, 마카오, 싱가포르, 방콕까지 아시아 5개 지역에서 열린 첫 아시아 투어를 성공적으로 마치며, 그룹(레드벨벳)과 유닛(레드벨벳-아이린&슬기)에 이어 솔로 아티스트로서도 존재감을 다졌다.

끝으로 아이린은 “벌써 마지막 공연까지 마쳤다는 게 실감이 나지 않는다. 여러분들의 응원과 사랑 덕분에 가능했던 솔로 콘서트였다. 저에게 행복한 추억을 많이 만들어 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”라며 진심 어린 인사를 전했다.

솔로 투어를 마친 아이린은 올여름 레드벨벳 완전체 컴백에 나선다. 오는 8월 3일 여름 미니앨범 ‘벨벳 서머(Velvet Summer)’로 서머퀸 대전에 참전할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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