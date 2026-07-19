다솜, 한남동 골목 뒤흔든 ‘연예인 아우라’…한뼘 허리+슬림 몸매

다솜이 편안한 일상의 모습을 공개했다. 출처=다솜 SNS

그룹 씨스타 출신 배우 다솜이 감각적인 일상 패션을 선보였다.

19일 다솜은 자신의 SNS 계정에 나비, 비눗방울 이모티콘과 함께 근황이 담긴 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 다솜은 한남동의 한 골목길을 배경으로 내추럴하면서도 스타일리시한 매력을 발산하고 있다.

이날 다솜은 청량한 스카이 블루 컬러의 비대칭 오프숄더 탑에 은은한 핀스트라이프 패턴이 들어간 딥 브라운 와이드 팬츠를 매치했다. 몸에 밀착되는 상의와 툭 떨어지는 실루엣의 하의가 조화를 이루며 슬림한 몸매 라인을 돋보이게 했다. 여기에 넉넉한 사이즈의 블랙 빅 숄더백과 로고 볼캡을 더해 스포티하면서도 힙한 ‘꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯)’ 데일리 룩을 완성했다.

사진을 접한 팬들은 “장발 스타일링이 착장과 너무 잘 어울린다”, “막 찍어도 연예인 아우라가 넘친다”, “독보적인 분위기다” 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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