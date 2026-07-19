‘공감세포’ 강민아, 김명수에 ‘심박수 UP’ 키스→입맞춤 제안

‘공감세포’ 김명수와 강민아가 심장 뛰는 키스를 한 데 이어 감정 전이 오류 해결을 위해 또 다시 입맞췄다.

지난 18일 라이프타임에서 방송된 토일드라마 ‘공감세포’ 5회에서는 차은환(김명수 분)이 드라마 하차 뒤 방황하는 유지안(강민아 분)의 재기를 위해 고군분투하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 차은환은 누나 차송환(차민지 분)에게 비밀로 한다는 조건으로 유지안과 3개월 간의 매니저 계약을 맺었다. 차은환은 감정을 전달해 주는 동시에 긴장한 그녀의 옆을 지키며 든든한 버팀목이 됐다. 이에 힘입은 유지안은 성공적으로 제작진 미팅을 마쳤고 차은환에게 캐스팅 확정 소식을 전했다.

유지안은 차은환이 마음 깊숙이 숨겨뒀던 죄책감과 마주했다. 어린 시절, 아버지의 호흡기를 가지고 놀던 차은환은 이를 돌려주러 촬영 현장을 찾았다가 사고에 휘말렸다. 아버지의 뒤를 쫓는 은환을 말리려던 누나 차송환(차민지 분)은 다리를 잃었고 남매의 아버지 역시 현장에 남은 아이를 구하려다 목숨을 잃었다. 차은환의 감정을 전이 받은 유지안은 눈물을 흘리며 그를 따뜻하게 안아줬다. 이어 눈을 마주치면 감정 전이가 되지 않는다는 사실을 고백한 유지안은 쿵쾅거리는 자신의 심장 소리를 듣고 차은환에게 키스했다.

다음 날 유지안을 데리러 간 차은환은 그를 어색해하는 그녀의 속마음이 들리자 당혹스러움을 감추지 못했다. 심지어 촬영장에서는 감정 전이가 작동하지 않았고 차은환은 감정 전이의 역할이 뒤바뀐 ‘역전이’ 상태임을 직감했다. 유지안의 이른 복귀를 지적하는 여론까지 들끓자 그녀는 드라마 하차를 선언했고 마음의 문을 닫아버렸다.

갑질 영상을 면밀히 분석한 차은환은 폭로 영상 속 유지안이 평소와 달리 완벽한 문장 구조를 사용하고 있다는 점을 주목했다. 마치 대본을 읽는 듯한 어색함을 감지했고, 곧바로 친분이 있는 형사에게 폭로자 신미정(박채원 분)을 찾아달라고 부탁했다. 이후 문경식(조현재 분) 감독을 찾아가 유지안이 조연 오디션을 볼 수 있게 해달라고 부탁했다. 해당 영화의 여자 주인공이 한이진(권소현 분)이라는 사실에 망설이던 유지안은 차은환의 설득에 도전하기로 했다.

유지안 복귀에 제동을 건 역전이를 해결하기 위해 두 사람은 머리를 맞댔다. 곰곰이 생각하던 차은환은 감정 전이가 시작된 날과 역전이가 일어난 날의 유일한 공통점은 ‘키스’라는 사실을 알아챘다. 유지안은 키스를 제안했고, 그에게 입맞춤을 감행했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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