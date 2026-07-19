스페인vs아르헨, ‘BTS 공연’ 월드컵 결승…20일 새벽 JTBC 중계

2026년 북중미 월드컵 우승 트로피는 누구에게 향할까.

JTBC는 20일 새벽 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 스페인과 아르헨티나의 맞대결을 생중계한다. 새벽 4시에 킥오프를 앞두고 2시 20부터 중계가 시작된다. 배성재 캐스터와 박지성, 김환 해설위원이 월드컵 피날레를 책임진다.

이번 결승전의 최대 관전 포인트는 아르헨티나 리오넬 메시와 스페인 라민 야말의 맞대결이다. 메시는 이번 대회에서 현재 8골로 득점왕 선두를 달리고 있다. 야말은 1골을 기록 중이지만, 19세의 나이에도 스페인의 에이스로 활약하며 세계 축구의 새로운 아이콘으로 떠올랐다. 살아있는 전설 메시와 차세대 슈퍼스타 야말이 월드컵 우승 트로피를 놓고 펼칠 세기의 맞대결에 축구 팬들의 관심이 뜨겁다.

스페인은 이번 대회 준결승까지 7경기 중 13골을 넣고 단 1골만 내주는 견고한 수비력을 앞세워 6승 1무를 기록 중이다. 아르헨티나는 7경기 중 19골을 터뜨리는 막강한 공격력을 앞세워 7전 전승으로 결승에 진출했다. 철벽 수비를 앞세운 스페인과 막강한 화력을 자랑하는 아르헨티나가 어떤 결과를 만들어낼지도 또 하나의 관전 포인트다.

또 하나의 볼거리는 월드컵 역사상 처음으로 펼쳐지는 하프타임 공연이다. K-팝을 넘어 글로벌 팝스타로 거듭난 그룹 방탄소년단을 비롯해 마돈나, 샤키라, 저스틴 비버 등 세계적인 아티스트들이 무대에 오른다. 월드컵 피날레를 장식하는 공연으로 축구 팬과 음악 팬 모두의 이목을 사로잡을 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]