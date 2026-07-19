“마그네틱보다 빠르다” 아일릿, ‘잇츠 미’ MV 1억 뷰 돌파…글로벌 대세 입증

그룹 아일릿. 출처=아일릿 SNS

그룹 아일릿(ILLIT)이 데뷔곡에 이어 후속작까지 메가 히트를 기록하며 글로벌 대세 입지를 굳혔다.

19일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿의 미니 4집 타이틀곡 ‘잇츠 미(It’s Me)’ 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 전날(18일) 오후 3시 14분께 1억회를 넘어섰다. 이로써 아일릿은 데뷔곡 ‘마그네틱(Magnetic)’에 이어 팀 통산 두 번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

이번 기록은 지난 4월 30일 뮤직비디오가 공개된 이후 79일 만의 성과다. 특히 메가 히트를 기록했던 전작 마그네틱의 조회 수 상승 추이를 앞지른 속도라는 점에서 주목할 만하다.

잇츠 미는 관계 정의에 고민하는 순간을 당돌하게 외치는 테크노 장르의 곡이다. 현재 국내 주요 음원 차트 최상위권 안착은 물론, 미국 빌보드 글로벌 200과 글로벌(미국 제외) 차트에 10주 연속 이름을 올리며 장기 흥행을 이어가고 있다.

국내 흥행을 발판 삼아 일본 현지 공략에도 박차를 가한다. 아일릿은 오는 26일 일본 싱글 2집 ‘아이 갓 유어 백(I Got Your Back)’의 전곡 음원을 공개한다. 실물 음반은 29일 발매되며, 현지 유명 패션 매거진 ‘프루츠(FRUiTS)’와 협업한 스페셜 에디션도 함께 출시될 예정이다.

현지 오프라인 열기도 뜨겁다. 현재 진행 중인 일본 첫 투어 ‘프레스 스타트(PRESS START♥)’는 5개 도시 11회 공연이 일찌감치 전석 매진됐다. 이에 소속사 측은 시야제한석 등을 추가 오픈하며 현지 팬들의 성원에 화답했다. 아일릿은 오는 8월 일본 ‘메자마시 WANGAN 페스티벌’, ‘러키페스티벌 2026’ 등 대형 음악 축제 무대에도 잇달아 오르며 현지 활동의 정점을 찍을 계획이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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