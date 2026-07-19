하윤경, ‘아파트’서 웃음·사이다 다 잡았다…막춤까지 불사한 열연

하윤경이 ‘아파트’의 숨은 브레인으로 존재감을 키우고 있다. 통쾌한 직진 화법부터 인간미 넘치는 감정 연기, 몸을 아끼지 않는 코믹 열연까지 다채로운 매력을 선보이며 극의 재미를 끌어올렸다.

하윤경은 지난 18일 방송된 JTBC 토일드라마 아파트 3회에서 강하리 역으로 출연해 간헐적 가족 프로젝트의 핵심 브레인으로 활약했다. 위기의 순간마다 해결책을 제시하는 것은 물론, 시원한 사이다 매력과 따뜻한 인간미를 오가며 시청자들의 몰입도를 높였다.

극 중 강하리는 박해강(지성 분)을 동대표로 만들기 위해 간헐적 가족 프로젝트에 합류한 인물이다. 그는 선거 과정에서 위기가 닥칠 때마다 번뜩이는 아이디어를 내며 존재감을 드러냈다.

아파트 단지 내 택배 대란이 발생하자 뚜렷한 선거 공약이 없던 박해강에게 “부지런한 일꾼이 될 기회!”라며 택배 운반을 제안했고, 이를 계기로 박해강은 주민들의 신뢰를 얻는 택배 영웅으로 거듭났다.

이후 박해강을 향한 음해가 시작되자 “네거티브엔 네거티브!”라며 맞대응 전략을 제시하는 등 위기관리 능력도 발휘했다.

동대표 선거를 앞두고 소극적인 태도를 보이는 박해강에게는 “이런 안일함으로 어떻게 다른 후보들을 이깁니까? 진짜 동대표 되고 싶은 거 맞습니까?”라고 일침을 가하며 끊임없이 동력을 불어넣었다.

강하리의 따뜻한 면모도 자연스럽게 드러났다. 아들 역할을 맡은 경북(김한결 분)에게 생선 가시를 발라주며 “이런 걸로 감동 받으면 곤란하다. 누나는 실패 알러지가 있어서 사람들이 잘 못하는 걸 못 본다”고 애써 선을 그었지만, 점차 경북을 챙기는 츤데레 같은 모습으로 캐릭터의 온기를 더했다. 하윤경은 미묘한 감정 변화를 섬세한 표정과 눈빛으로 표현하며 극의 설득력을 높였다.

동대표 선거 운동 장면에서는 몸을 사리지 않는 코믹 연기도 선보였다. 장갑과 선글라스, 마스크로 중무장한 채 등장했던 그는 이내 머리카락을 휘날리며 막춤을 추는 반전 매력으로 웃음을 자아냈다. 강하리의 프로페셔널한 면모와 간헐적 가족 구성원들과 가까워지는 변화를 자연스럽게 그려내며 캐릭터의 입체감을 완성했다.

앞서 2회에서 시원한 쌍싸대기 액션으로 불의를 참지 않는 성격을 보여준 데 이어, 이번 방송에서도 강강약약의 사이다 매력을 이어갔다. 진상 주민의 갑질을 외면하지 않았고, 박해강이 주민들의 신뢰를 얻는 데 결정적인 역할을 하며 극 전개를 이끌었다.

이날 하윤경은 현실의 벽 앞에서 간헐적 가족이 될 수밖에 없는 강하리의 고민과 갈등을 설득력 있게 그려내는 동시에, 할 말은 하는 당찬 매력까지 균형감 있게 표현하며 캐릭터의 존재감을 한층 끌어올렸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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