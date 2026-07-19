“누구길래?” 제니, 의문의 남성과 다정한 폴라로이드 공개…온라인 ‘들썩’

제니가 의문의 남성과 함께 찍은 사진을 올렸다. 출처=제니 SNS

그룹 블랙핑크의 제니가 의문의 남성과 함께한 사진을 공개해 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

지난 18일 제니는 자신의 공식 소셜 미디어를 통해 별다른 언급 없이 폴라로이드 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 제니는 화사한 플로럴 원피스 차림으로 한 남성의 어깨에 기댄 채 다정한 분위기를 자아내고 있다. 다만 해당 남성의 얼굴은 이모티콘으로 가려져 있어 정확한 신원은 확인되지 않았다.

사진이 공개된 직후 온라인상에서는 다양한 추측이 쏟아지고 있다. 대다수 팬과 업계 관계자들은 최근 예고된 신곡 관련 프로모션 콘텐츠나 뮤직비디오의 한 장면일 가능성에 무게를 두고 있다.

현재 제니는 호주 출신의 세계적인 사이키델릭 록 프로젝트 테임 임팔라(Tame Impala)와 협업한 신곡 ‘드라큘라(Dracula)’ 리믹스로 글로벌 음악 차트 상위권을 휩쓸며 솔로 아티스트로서의 막강한 영향력을 입증하고 있다. 이에 이번에 공개된 사진 역시 드라큘라S와 연계된 새로운 프로젝트의 일환이 아니냐는 분석이 지배적이다.

한편, 제니는 스페인 ‘2026 매드 쿨 페스티벌’에서 헤드라이너로 활약하며 무대를 압도한 데 이어 미국 ‘롤라팔루자 시카고’, 일본 ‘서머 소닉 2026’ 내로라하는 글로벌 대형 음악 페스티벌 무대를 앞두고 있어 세계적인 팝스타로서의 행보를 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]