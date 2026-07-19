배우 한다감, 임신 27주 차 몸무게 ‘+4kg’ 깜짝…“치팅데이도 챙겨 먹어”

한다감이 관리 중인 근황을 공개했다. 출처=한다감 SNS

배우 한다감이 임신 중에도 철저한 자기관리로 건강한 근황을 전했다.

지난 17일 한다감은 자신의 소셜미디어를 통해 “체중이 27주 차에 접어들었는데도 4kg밖에 늘지 않았다”며 “꾸준히 관리해 온 덕분이라 나름 뿌듯하다”고 밝혔다.

그는 식단을 극단적으로 제한하는 것은 아니라며 “매끼 균형 잡힌 식사를 잘 챙겨 먹고 있고, 일주일에 한 번씩은 ‘치팅데이’도 즐기고 있다”고 덧붙였다.

이어 임신 중 겪는 신체 변화에 대한 고충과 팁도 공유했다. 한다감은 “임신 중 체중이 늘어나는 것은 자연스러운 현상이지만, 철저한 관리를 통해 건강함을 유지할 수 있다”며 “특히 하체 부종과 붓기 관리가 중요하다”고 강조했다.

이어 “요즘은 부종 완화와 갈증 해소, 신진대사 원활에 도움을 주는 음료를 마시며 시원하게 여름을 보내고 있다”며 예비 엄마들을 향해 “오늘도 힘내시고 함께 많이 움직이자”고 따뜻한 응원의 메시지를 건넸다.

한편 한다감은 2020년 1살 연상의 사업가와 백년가약을 맺었으며, 올해 4월 임신 소식을 발표했다. 오는 9월 출산을 앞두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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