잉글랜드, 프랑스 6-4 꺾고 최종 3위…음바페 10호골

'축구 종가' 잉글랜드가 '아트 사커' 프랑스와 10골을 주고받는 난타전 끝에 승리하며 2026 북중미 월드컵을 최종 3위로 마쳤다.

토마스 투헬 감독의 잉글랜드는 19일(한국 시간) 미국 마이애미 스타디움에서 치른 대회 3-4위 결정전에서 디디에 데샹 감독의 프랑스를 6-4로 이겼다.

잉글랜드, 프랑스 꺾고 북중미 월드컵 3위. 뉴시스

이로써 잉글랜드는 1966년 자국 대회 이후 가장 높은 순위인 3위로 유종의 미를 거뒀다.

반면 직전 대회인 2022년 카타르 월드컵 준우승을 차지했던 프랑스는 이번 대회를 4위로 마무리했다.

비록 3위는 놓쳤지만, 프랑스 간판 골잡이 킬리안 음바페는 이날 두 골을 추가하며 대회 9, 10호골로 리오넬 메시(아르헨티나·8골)를 제치고 득점 단독 선두에 올랐다.

메시가 20일 스페인과 결승전에서 2골 이상 넣지 못하면 음바페가 2022년 카타르 대회(8골 2도움)에 이어 두 대회 연속 골든부트(득점왕)의 주인공이 된다.

월드컵 역사에서 2회 연속 득점왕은 없었다.

또 음바페는 1970년 게르트 뮐러(독일·10골 3도움) 이후 56년 만에 월드컵 본선에서 두 자릿수 득점자가 됐다.

아울러 개인 통산 월드컵 22호골로 메시(21골)를 따돌리고 역대 최다 득점자로 다시 올라섰다.

음바페는 이번 대회 공격포인트 14개를 작성했는데, 이 역시 단일 월드컵 최다 기록이다.

해리 케인과 주드 벨링엄 등 주축 선수들 빼고 나선 잉글랜드가 전반에만 4골을 몰아치며 프랑스를 압도했다.

전반 3분 데클란 라이스의 선제골로 기선을 제압한 잉글랜드는 전반 18분 에즈리 콘사의 헤더 추가골과 전반 37분과 46분 부카요 사카의 연속골로 점수 차를 크게 벌렸다.

프랑스는 후반 시작과 함께 우스만 뎀벨레, 브래들리 바르콜라, 다요 우파메카노, 뤼카 디뉴를 동시에 투입하며 변화를 줬다.

그리고 후반 3분 음바페의 만회골로 추격의 불씨를 살렸다. 또 후반 9분에는 바르콜라의 추가골로 주도권을 되찾았다.

프랑스는 후반 21분 음바페가 한 골을 더 보태며 잉글랜드를 3-4로 바짝 추격했다.

하지만 잉글랜드도 물러서지 않았다.

후반 42분에는 제드 스펜스가 얻어낸 페널티킥을 사카가 키커로 나서 성공하며 다시 달아났다.

프랑스가 후반 51분 뎀벨레의 득점으로 다시 1골 차로 쫓았지만, 2분 뒤 벨링엄이 6-4 승리에 쐐기를 박으며 경기를 마무리 지었다.

<뉴시스>

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