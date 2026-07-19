‘김부장’ 23.1% 또 자체 최고 시청률…소지섭 딸 서수민 인질 엔딩 [TV핫스팟]

‘김부장’이 또 자체 최고 시청률을 달성했다.

지난 18일 방송된 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 8회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.6%, 전국 23.1%, 순간 최고 26.2%를 기록했다. 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다. 2049 시청률 역시 최고 8.59%, 평균 7.6%를 기록하며 시청률과 화제성을 모두 사로잡았다. 동시간대 전 채널 1위는 물론 올해 방송된 미니시리즈 가운데 가장 높은 시청률을 또 한 번 세웠다.

이날 방송에서 먼저 북한으로 끌려간 듯했던 김부장(소지섭)은 혹독한 고문에도 천산부대의 위치와 침투 경로를 발설하지 않았다. 결국 포박을 끊고 탈출한 김부장은 문밖에 앉아있던 천산부대 장대장(최범호)과 땅강아지를 만난 후 모든 것이 김부장의 충성심을 확인하기 위한 시험이었다는 것을 알게 됐다. 장대장은 “대한민국에 돌아온 걸 환영한다”라며, 마지막 임무에 성공하면 김부장은 물론 민지까지 새로운 신분으로 자유롭게 살아가게 해주겠다는 조건을 제시했고, 김부장은 곧바로 임무를 받아들였다.

김부장은 중국을 통해 대한민국에 망명을 요청한 북한 최고위급 인사를 남북 고위급 회담이 끝날 때까지 보호해야 하는 임무를 받았다. 김부장은 임무에 나서는 조건으로 특수임무국에 수감된 성한수(최대훈)와 박진철(윤경호)의 석방을 요구한 뒤, 늦은 밤 선착장에서 망명자를 기다렸다. 하지만 중국 어선에서 내려 김부장의 차에 올라탄 망명자의 정체가 북한 첩보총국장 리응령(이재용)이라는 사실이 드러났다. 리응령은 과거 김부장과 동료들을 남파 작전의 미끼로 이용해 전멸시키고, 그 대가로 총국장 자리를 차지한 인물이었다.

북한 내부에서 배신 행각이 발각된 리응령이 체포 직전 탄도 미사일을 비롯한 북한의 최고급 군사 정보를 쥐고 대한민국에 망명을 요청했고, 자신의 안전을 지켜줄 인물로 김부장을 직접 지목했던 것이다. 김부장은 분노했지만 민지와의 자유로운 삶을 위해 마음을 다잡고 정상아(손나은), 세탁소 임씨(박진우)와 함께 외딴 안전가옥에서 리응령을 보호했다.

그 사이 주강찬(주상욱)은 김부장에게 무릎을 꿇었던 굴욕을 떠올리며 복수심을 불태웠다. 북한 사절단 숙소로 자신의 리조트를 제공하며 정치권과의 유착을 이어가던 주강찬은 안보차관(임철형)을 통해 김부장이 북한 고위급 망명자를 보호하고 있다는 극비 정보를 손에 넣었다. 주강찬은 자신의 리조트에 도착한 북한 사절단 대표에게 리응령과 함께 있는 인물이 ‘코드네임 66’ 김부장이라고 알린 후 “놈의 마지막 숨통을 제가 끊게 해주십시오”라고 했다.

주강찬으로부터 정보를 받은 북한 요원들이 한밤중 안전가옥을 급습했지만, 침입을 눈치챈 김부장과 정상아, 세탁소 임씨는 미리 짜놓은 작전을 통해 리응령을 빼돌렸다. 작전이 성공했음에도 김부장은 북한 요원들이 리응령을 향해 총을 쏘며 사살을 시도하지 않았다는 점을 의아해했다. 리응령이 자신이 가진 군사 정보 때문이라고 둘러댔고, 리응령이 몸 안에 정체불명의 카드키를 숨겨둔 사실이 드러나 의문을 안겼다.

안전가옥의 위치가 너무 쉽게 노출된 것을 수상하게 여긴 김부장은 특수임무국 내부에 첩자가 있다고 판단해 북한 요원들이 쉽게 움직일 수 없는 서울 도심으로 향했고, 박진철의 해병전우연합회 컨테이너를 새로운 은신처로 택했다. 마침 그곳에 모여있던 성한수와 박진철은 예상치 못했던 김부장의 등장에 놀랐다.

리응령이 김부장을 뒤따라 들어오자 성한수와 박진철을 어이없어 했고, 그 사이 특수임무국 차량과 요원들이 컨테이너를 포위했다. 지원군이 도착한 줄 알았던 김부장 앞에서 요원들은 돌연 김부장과 리응령에게 총을 겨눴고, 뒤이어 나타난 땅강아지(원현준)는 “다시 고향으로 돌아가셔야지”라고 말했다. 한껏 날카로워진 김부장의 모습에 땅강아지는 “허튼짓할 생각 마”라며 태블릿 화면을 통해 특수임무국 보호실에 있는 민지의 모습을 보여준 뒤 “딸내미하고 마지막 작별 인사 해야지. 니 임무는 실패했어”라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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