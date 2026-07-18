WNBA 박지현, 시카고전 8분22초 출전해 2득점 1리바운드…팀은 3연패 수렁

사진=LA 스파크스 공식 SNS 캡처

미국여자프로농구(WNBA)에서 활약 중인 박지현(LA 스파크스)이 득점으로 존재감을 드러냈다.

박지현은 18일 미국 일리노이주 시카고의 윈트러스트 아레나에서 열린 2026 WNBA 정규리그 LA 스파크스와 시카고 스카이의 경기에서 교체 출전했다. 총 8분 22초를 소화하며 2득점 1리바운드를 기록했다. 2점슛 1개를 시도해 성공했고, 수비 리바운드 1개를 잡았다.

LA 스파크스는 데리카 햄비, 은네카 오그우미케가 나란히 18득점을 올리며 분전했지만 82-96으로 패배했다. 3연패 수렁에 빠졌다. 이날 승리를 놓친 LA 스파크스는 10승 14패를 기록해 서부 컨퍼런스 6위에 머물렀다.

박지현은 지난 5월 8일 LA 스파크스 최종 로스터에 이름을 올리며 한국 여자농구 역대 3호 WNBA리거가 됐다. 개막전에선 4쿼터에 교체 출전했다. 경기 종료 1분52초를 남기고 코트를 밟았다.

박지현은 12경기에서 평균 2득점 0.7리바운드 0.4어시스트를 기록하고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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