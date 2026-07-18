아이들 우기, 쇄골 드러낸 파격 홀터넥…‘귀여운데 섹시하기까지’ [스타★샷]

우기가 트렌디하고 힙한 패션을 선보였다. 출처=우기 SNS

그룹 아이들의 멤버 우기가 트렌디하면서도 힙한 패션 감각을 자랑했다.

지난 17일 우기는 자신의 SNS 계정에 수박 이모티콘과 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 우기는 주차장을 배경으로 강렬하고 키치한 스트리트 무드의 스타일링을 선보여 눈길을 사로잡았다.

우기가 트렌디하고 힙한 패션을 선보였다. 출처=우기 SNS

이날 우기는 레드와 아이보리 컬러가 조화를 이룬 깅엄 체크 패턴의 홀터넥 탑을 선택했다. V넥 라인을 따라 가미된 섬세한 화이트 레이스 디테일이 사랑스러운 매력을 더한 가운데, 어깨와 쇄골 라인을 시원하게 드러낸 디자인으로 슬림한 실루엣을 강조했다.

특히 우기는 골반 선에 걸쳐 입는 블랙 컬러의 로우라이즈 하의에 큼직한 실버 별 모양 버클이 돋보이는 스터드 벨트를 매치해 당당하면서도 강렬한 락시크(Rock-chic) 포인트를 완성했다. 여기에 하의 끝으로 길게 늘어진 스트랩 디테일이 스포티한 분위기까지 자아내며 완성도 높은 Y2K 룩을 연출했다.

우기의 파격적인 변신에 글로벌 팬들의 반응도 뜨겁다. 사진을 접한 누리꾼들은 “단발머리가 너무 잘 어울린다”, “섹시함과 귀여움이 공존한다”, “미모에 눈이 부실 지경” 등의 댓글을 남기며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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