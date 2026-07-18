DAY6 영케이, 'YOUNGEST' 리릭 스포일러 공개…전곡 자작곡 채웠다

그룹 DAY6(데이식스)의 멤버 영케이(Young K)가 직접 작성한 신곡 가사의 일부를 공개하며 솔로 컴백 프로모션을 이어갔다.

영케이는 오는 27일 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트) 발매를 앞두고, 18일 오후 DAY6 공식 SNS 채널을 통해 신보 수록곡 'Marionette'(마리오네트)와 'Drivin’ into Hell'(드라이빈 인투 헬)의 리릭 스포일러 영상을 게재했다.

공개된 1번 트랙 'Marionette' 영상에서 영케이는 인형을 활용한 연출과 함께 "비틀거려도 난 기뻐 넘어지는 게 재밌어 어색함이 내겐 행운처럼 느껴져"라는 가사를 전했다. 이어 10번 트랙 'Driv인 인투 헬(Drivin’ into Hell)' 영상에서는 "내일 따윈 생각하지 않을래 웃고 있는 너를 보면 I’m okay 끝이 보이는 엔딩이라도 Don't care"라는 구절을 읊으며 음원 일부를 예고했다.

이번 새 앨범에는 타이틀곡 'Shut The Door'(셧 더 도어)를 비롯해 선공개된 두 곡과 'F world', 'Hey Honey', '응원가', 'SPIKE', 'Yonge St.', 'million reasons', '우리가 헤어질 100가지 이유 (with JINJOO of DNCE)', 'whatever', 'Goodbye, Love', '집으로 향한다', '안개꽃', '작업실에서 커피를'까지 총 15곡이 수록된다.

소속사 측에 따르면 이번 앨범은 아티스트로서의 내면과 음악에 솔직하게 다가가는 과정에서 마주한 다양한 모습을 담아냈다. 영케이는 앞서 발표한 솔로 미니 1집 'Eternal'(이터널)과 정규 1집 'Letters with notes'에 이어 이번 정규 2집 역시 수록된 전곡의 작사 및 작곡에 직접 참여했다.

한편, 영케이의 정규 2집 'YOUNGEST'와 타이틀곡 'Shut The Door'의 전곡 음원은 오는 7월 27일 월요일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다. 아울러 음원 공개 이후 오는 8월 14일부터 16일까지 사흘간 인천 인스파이어 아레나에서 단독 공연 'Young K Solo Tour < YOUNGEST > in INCHEON'을 개최하고 솔로 투어를 시작할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]