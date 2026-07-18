“5개월 만에 11kg 요요” 박서진, ‘불후’ 우승시 소속사 약속 공개…외모 시술 한다고?

가수 박서진이 KBS 2TV ‘불후의 명곡-2026 왕중왕전’에 출연해 최근의 신체 변화와 더불어 우승을 향한 의지를 밝힌다.

오늘(18일) 오후 6시 5분에 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 765회는 올해 상반기 결산인 ‘2026 왕중왕전’ 1부로 꾸며진다. 이번 특집에는 린X조째즈, 민우혁X조형균X유리아, 케이윌, 김동준X영탁, B1A4, 박서진, 포레스텔라, 황민호X이수연, 리베란테, NEXZ(넥스지) 등 총 10팀이 출격해 경연을 펼친다.

녹화 당시 박서진은 다소 통통해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "다이어트 진행 중 식단 관리를 쉬어 가다가 5개월 만에 11kg이 증량했다"고 고백했다. 이어 "소속사 이사님이 이번 왕중왕전에서 우승할 경우 외모 시술과 회복을 위한 휴가를 약속하셨다"라며 트로피를 확보해야 하는 사적인 배경을 언급해 대기실 출연진의 웃음을 자아냈다.

이날 경연에서 박서진은 소방차의 대표곡 ‘어젯밤 이야기’를 선곡해 무대를 꾸몄다. 앞서 화려한 ‘불북’ 퍼포먼스로 왕중왕전 진출권을 획득했던 그는 "기존 방송에서 시도된 적 없는 연출을 준비했다"며 고유의 장구 리듬에 더해 실물 얼음을 활용한 '얼음 난타 퍼포먼스'를 선보였다.

박서진의 무대가 끝난 후 포레스텔라의 고우림은 "마치 4D 공연을 보는 듯한 생동감이 있었다"고 평했으며, 영탁은 "장구를 치며 몰입하는 박서진의 모습에서 강렬한 인상을 받았다"며 격려의 말을 전했다.

박서진이 역대급 퍼포먼스를 바탕으로 우승을 차지할 수 있을지 귀추가 주목되는 가운데, ‘불후의 명곡-2026 왕중왕전’ 특집은 오늘(18일)과 오는 25일(토)에 걸쳐 2주간 오후 6시 5분 KBS 2TV를 통해 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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