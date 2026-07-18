[월드컵 이슈] 사상 첫 도입…FIFA, 북중미 대회 우승국에 챔피언 반지 수여

사진=FIFA 공식 홈페이지 제공

‘미국의 상징적인 스포츠 전통 잇는다’

국제축구연맹(FIFA)는 17일 공식 홈페이지를 통해 “2026 FIFA 북중미 월드컵 우승국은 역사상 최초로 챔피언 반지를 받는다”고 밝혔다.

반지 한쪽 면에는 FIFA 월드컵 트로피가 새겨지며, 다른 면에는 우승 팀의 정체성을 반영해 맞춤 제작될 예정이다. 모든 반지에는 고유 번호가 매겨지고 정품 인증서가 함께 제공된다.

우승국 주장과 감독은 임시 반지를 먼저 받는다. FIFA는 “우승자들을 위한 30개의 반지는 각 선수와 스태프 손에 완벽하게 맞도록 맞춤 제작을 거친 뒤 추후 정식으로 수여될 예정”이라고 설명했다.

FIFA는 “대회 최초로 수여되는 챔피언십 반지는 미국의 상징적인 스포츠 전통을 세계 축구계에 접목한 시도”라며 “총 2026개만 제작되는 한청판 컬렉션이다. 30개는 우승팀에 돌아간다. 나머지 1996개는 전 세계 팬들에게 판매할 것”이라고 설명했다.

한편, 이번 대회는 스페인과 아르헨티나가 결승전에 올랐다. 오는 20일 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 단판 승부를 벌인다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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