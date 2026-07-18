아슬아슬한 컷 통과…노승열, PGA 코랄레스 푼타카나 챔피언십 2R 공동 65위

사진=AP/뉴시스

노승열이 미국프로골프(PGA) 투어 코랄레스 푼타카나 챔피언십(총상금 400만 달러)에서 가까스로 컷을 통과했다.

노승열은 18일 도미니카공화국 푼타카나 푼타카나의 리조트 코랄레스 골프코스(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 3개, 보기 2개, 더블보기 1개로 1오버파 73타를 쳤다. 중간합계 3언더파 141타로 공동 65위에 오른 노승열은 컷 통과에 성공했다.

전날 1라운드를 공동 19위로 마친 노승열은 10번 홀(파4)부터 2라운드를 시작했다. 하지만 11번 홀(파3) 보기에 이어 12번 홀(파5)에서 더블보기까지 범하면서 흔들렸다.

노승열은 14번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡은 뒤 후반 9개 홀을 시작했다. 3번 홀 버디와 5번 홀(이상 파4) 보기 이후 6번 홀(파4)에서 버디를 낚아 가까스로 컷 통과를 이뤄냈다.

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단독 선두는 토드 클레멘츠(잉글랜드)다. 13언더파 131타를 기록하고 있다. 요하네스 비어만, 벤 제임스, 고든 사전트(이상 미국)는 공동 2위(11언더파 133타) 그룹을 형성했다.

한편, 코랄레스 푼타카나 챔피언십은 남자 골프 마지막 메이저 대회인 154회 브리시티 오픈(이하 디오픈·총상금 1775만 달러)과 동시에 열려 세계적인 선수들이 대부분 불참했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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