BTS 17주 롱런·하이브 걸그룹 순항…英 오피셜 차트 ‘K팝 천하’

그룹 방탄소년단(BTS). 사진=뉴시스

그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 영국 오피셜 앨범 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.

17일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’은 최신 앨범 차트 톱 100(17~23일)에서 35위를 기록했다. 지난주 대비 14계단 하락한 수치이나 17주 연속 톱 40 자리를 지키며 굳건한 글로벌 인기를 증명했다. 앞서 방탄소년단은 이 앨범으로 해당 차트 통산 세 번째 정상에 오른 바 있다.

하이브(HYBE) 산하 걸그룹들의 활약도 두드러졌다. 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 함께 부른 컬래버레이션 싱글 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’는 이번 주 오피셜 싱글 차트 톱 100에서 70위에 오르며 5주 연속 차트인에 성공했다.

콘텐츠 IP를 활용한 K-팝 음원의 흥행도 지속 중이다. 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 곡 ‘골든(GOLDEN)’은 싱글 차트에서 지난주보다 4계단 반등한 49위를 차지했다. 이 곡은 해당 차트에 56주간 머무는 저력을 발휘하고 있다.

한편 이번 주 오피셜 싱글 차트 정산은 영국 솔(Soul) 팝 스타 올리비아 딘(Olivia Dean)과 싱어송라이터 샘 펜더(Sam Fender)의 협업곡 ‘레인 미 인(Rein Me In)’이 차지했다. 앨범 차트 1위는 영국의 전설적인 록 밴드 ‘롤링 스톤스(The Rolling Stones)’가 최근 발매한 25번째 정규 앨범 ‘포린 텅스(FOREIGN TONGUES)’에 돌아갔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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