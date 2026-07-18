카리나, 끈 나시에 코르셋까지…독보적 ‘올블랙 섹시미’ [스타★샷]

카리나가 고혹적인 올블랙 패션을 선보였다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 멤버 카리나가 독보적인 분위기의 올블랙 패션을 선보이며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 17일 카리나는 자신의 SNS 계정에 “아이 투 아이(eye to eye)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

카리나가 고혹적인 올블랙 패션을 선보였다. 출처=카리나 SNS

공개된 사진 속 카리나는 깊게 파인 스퀘어 넥 라인과 섬세한 레이스 트림이 돋보이는 블랙 민소매 드레스를 착용해 우아한 목선과 쇄골 라인을 드러냈다. 특히 바디라인을 타이트하게 잡아주는 코르셋 형태의 상의와 은은한 시스루 레이스 소재가 조화를 이루며 매혹적인 실루엣을 완성했다. 여기에 비대칭으로 떨어지는 밑단 디테일과 얇은 초커 네크리스를 매치해 감각적인 포인트를 더했다.

이를 접한 글로벌 팬들은 댓글을 통해 “올블랙의 뮤즈다”, “모든 움직임이 고혹적이다”, “아름다움과 우아함을 모두 갖췄다” 등의 찬사를 보내며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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